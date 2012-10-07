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۱۶ مهر ۱۳۹۱، ۱۳:۳۹

شاه نظری:

پس از 60 سال هنوز بیمه نیستم

پس از 60 سال هنوز بیمه نیستم

ساری - خبرگزاری مهر: یک هنرمند نمدمال با اشاره به اینکه 60 سال است به نمدمالی مشغول بوده و هنوز بیمه نیست و عهد کرده دیگر از مسئولی، این موضوع را درخواست نکند، گفت: 10 سال آینده نمد را باید در موزه‌ ها ببینیم.

یحیی شاه‌ نظری هنرمند نمدمال رامسری، از هنرمندان حاضر در نمایشگاه هفته هنر مازندران در فرهنگسرای نیاوران است. وی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: ‌60 سال است که به نمدمالی مشغول هستم.

وی با بیان اینکه پنج نسل ما نمدمالی می‌کردند و اکنون پسر بنده در این حرفه مشغول به کار است، تصریح کرد:‌ در گذشته روحیه ما برای نمدمالی بهتر بود چرا که استقبال بیشتری می‌شد.

وی با اشاره به اینکه نسل جدید کمتر به دنبال نمد هستند، متذکر شد: فرش ماشینی و موکت باعث شده تا مردم کمتر به سراغ نمد می‌روند.

فراموشی تدریجی هنر نمدمالی

هنرمند نمد مال رامسری با اشاره به اینکه شاگردان از این کار استقبال نمی‌کنند، افزود: به مسئولان بارها گفته‌ ایم باید تدابیری داشته باشند تا این کار به فراموشی سپرده شوند.

وی با بیان اینکه نمدمالی در دوره حضرت سلیمان هم بوده است، تصریح کرد: اگر نمدمالی با همین شیوه پیش برود تا 10 سال آینده نمد را باید در موزه‌ها ببینیم.

شاه‌ نظری با اشاره به اینکه نمد رامسر، نمد مرغوب است، ادامه داد:‌ در برخی نقاط دیگر، به نمد مواد دیگری اضافه می‌کنند که در مواقع شست و شو باعث باز شدن نمد و بو گرفتن نمد می‌شود اما نمد رامسر خالص است.

وی با بیان اینکه همیشه در کار هستیم، گفت: چهار ماه از سال را در جواهرده و هشت ماه دیگر را در رامسر ساکن هستیم و از شش صبح تا 9 شب کار می‌ کنیم.

این هنرمند ادامه داد:‌ تا کنون خدا به ما عمر داده و کار کردیم و از این پس را نمی‌ دانیم چه می‌شود، مسئولان صنایع دستی باید این هنر را آموزش داده و تبلیغ کنند. 

شاه‌نظری با اشاره به اینکه هنوز بیمه نیستم، اظهار داشت: حضوری با رئیس جمهور این موضوع را مطرح کردم و رئیس جمهور قول پیگیری داد و هنوز اتفاقی نیفتاده است.

وی با بیان اینکه از کسی گلایه ندارم، متذکر شد: اما مشکل است که امثال من پیرمرد بیمه نباشند.

شاه‌نظری با اشاره به اینکه دیگر پیر و خسته شدم، تصریح کرد:‌عهد کردم که دیگر با کسی از مسائل بیمه نبودنم نگویم و اینها که با شما مطرح کردم فقط درد دل بود.

 شاه‌ نظری از روسای سه دولت کارگزاران، اصلاحات و احمدی‌نژاد جایزه دریافت کرده و مشکلات بیمه نبودن خود را با دو رئیس جمهور در میان گذاشته است.

کد مطلب 1714136

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