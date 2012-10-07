پس از 60 سال هنوز بیمه نیستم

یحیی شاه‌ نظری هنرمند نمدمال رامسری، از هنرمندان حاضر در نمایشگاه هفته هنر مازندران در فرهنگسرای نیاوران است. وی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: ‌60 سال است که به نمدمالی مشغول هستم.



وی با بیان اینکه پنج نسل ما نمدمالی می‌کردند و اکنون پسر بنده در این حرفه مشغول به کار است، تصریح کرد:‌ در گذشته روحیه ما برای نمدمالی بهتر بود چرا که استقبال بیشتری می‌شد.



وی با اشاره به اینکه نسل جدید کمتر به دنبال نمد هستند، متذکر شد: فرش ماشینی و موکت باعث شده تا مردم کمتر به سراغ نمد می‌روند.

فراموشی تدریجی هنر نمدمالی

هنرمند نمد مال رامسری با اشاره به اینکه شاگردان از این کار استقبال نمی‌کنند، افزود: به مسئولان بارها گفته‌ ایم باید تدابیری داشته باشند تا این کار به فراموشی سپرده شوند.



وی با بیان اینکه نمدمالی در دوره حضرت سلیمان هم بوده است، تصریح کرد: اگر نمدمالی با همین شیوه پیش برود تا 10 سال آینده نمد را باید در موزه‌ها ببینیم.



شاه‌ نظری با اشاره به اینکه نمد رامسر، نمد مرغوب است، ادامه داد:‌ در برخی نقاط دیگر، به نمد مواد دیگری اضافه می‌کنند که در مواقع شست و شو باعث باز شدن نمد و بو گرفتن نمد می‌شود اما نمد رامسر خالص است.



وی با بیان اینکه همیشه در کار هستیم، گفت: چهار ماه از سال را در جواهرده و هشت ماه دیگر را در رامسر ساکن هستیم و از شش صبح تا 9 شب کار می‌ کنیم.



این هنرمند ادامه داد:‌ تا کنون خدا به ما عمر داده و کار کردیم و از این پس را نمی‌ دانیم چه می‌شود، مسئولان صنایع دستی باید این هنر را آموزش داده و تبلیغ کنند.



شاه‌نظری با اشاره به اینکه هنوز بیمه نیستم، اظهار داشت: حضوری با رئیس جمهور این موضوع را مطرح کردم و رئیس جمهور قول پیگیری داد و هنوز اتفاقی نیفتاده است.



وی با بیان اینکه از کسی گلایه ندارم، متذکر شد: اما مشکل است که امثال من پیرمرد بیمه نباشند.



شاه‌نظری با اشاره به اینکه دیگر پیر و خسته شدم، تصریح کرد:‌عهد کردم که دیگر با کسی از مسائل بیمه نبودنم نگویم و اینها که با شما مطرح کردم فقط درد دل بود.



شاه‌ نظری از روسای سه دولت کارگزاران، اصلاحات و احمدی‌نژاد جایزه دریافت کرده و مشکلات بیمه نبودن خود را با دو رئیس جمهور در میان گذاشته است.