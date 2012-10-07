"عبدالله دوم" رئیس و اعضای دادگاه قانون اساسی اردن را تعیین کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الیوم السابع، عبدالله دوم پادشاه اردن شب گذشته طی دستورالعملی رئیس و اعضای دادگاه قانون اساسی این کشور را تعیین کرد.

بیانیه صادره از دفتر پادشاهی اردن با اعلام این خبر افزود: طاهر حکمت به عنوان رئیس دادگاه قانون اساسی و "مروان دودین"، "فهد ابوالعثم النسور"، "احمد طبیشات"، "کامل السعید"، "فؤاد سویدان"، "یوسف الحمود"، "عبدالقادر الطوره" و "محمد سلیم محمد الغزوی اعضای این دادگاه محسوب می شوند.

در ادامه بیانیه آمده است: ایجاد این دادگاه در واقع مرجعی را برای حمایت از حقوق و آزادی هموطنان و نیز ارزش هایی چون عدالت فراهم خواهد کرد.