  1. بین الملل
۱۶ مهر ۱۳۹۱، ۱۴:۵۷

الیوم السابع گزارش داد:

"عبدالله دوم" رئیس و اعضای دادگاه قانون اساسی اردن را تعیین کرد

"عبدالله دوم" رئیس و اعضای دادگاه قانون اساسی اردن را تعیین کرد

پادشاه اردن طی دستورالعملی رئیس و اعضاب دادگاه قانون اساسی این کشور را تعیین کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الیوم السابع، عبدالله دوم پادشاه اردن شب گذشته طی دستورالعملی رئیس و اعضای دادگاه قانون اساسی این کشور را تعیین کرد.

بیانیه صادره از دفتر پادشاهی اردن با اعلام این خبر افزود: طاهر حکمت به عنوان رئیس دادگاه قانون اساسی و "مروان دودین"، "فهد ابوالعثم النسور"، "احمد طبیشات"، "کامل السعید"، "فؤاد سویدان"، "یوسف الحمود"، "عبدالقادر الطوره" و "محمد سلیم محمد الغزوی اعضای این دادگاه محسوب می شوند.

در ادامه بیانیه آمده است: ایجاد این دادگاه در واقع مرجعی را برای حمایت از حقوق و آزادی هموطنان و نیز ارزش هایی چون عدالت فراهم خواهد کرد.

کد مطلب 1714137

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها