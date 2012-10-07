عرضه توپ روباتیک در نمایشگاه رسانه های دیجیتال/ جدال آندروئید باiOS

به گزارش خبرنگار مهر، این توپ دیجیتالی و هوشمند که با نام تجاری sphero عرضه شده است از طریق یک برنامه جانبی سازگار با تلفن های همراه هوشمند بر پایه سیستم عامل های آندروئید و iOS کنترل می‌شود که این برنامه جانبی می تواند روش چرخش، مسیری که توپ باید طی کند و رنگ توپ و سرعت چرخش را کنترل کند.

ابعاد این روبات در اندازه توپهای معمولی بیس بال است اما در داخل آن یک سری مدارات و سیستم های الکترونیکی به ویژه یک ماژول بلوتوث قرار دارد که به توپ اجازه می دهد دستورات را از شعاع حداکثر 20 متری مستقیما از تلفن همراه هوشمند مجهز به برنامه جانبی دریافت کند. این توپ می تواند تغییر رنگ دهد و در بازیهایی که در طول شب انجام می‌شود بدرخشد.

کاربر با لمس نمایشگر تلفن خود می تواند از طریق برنامه جانبی و سرعت سنج های دستگاه مسیر حرکت توپ را تنظیم کند. از دیگر تجهیزات داخلی این توپ روباتیک می توان به یک سرعت سنج، گردش نما و یک قطب نما اشاره کرد که به کاربر اجازه می دهد در زمان حرکت توپ را به طور کامل کنترل کند.

حداکثر سرعت حرکت "اسفرو" یک متر بر ثانیه است و زمانی که توپ به مانع برخورد می‌کند می تواند به عقب بازگردد. همچنین باتری این روبات، امکان بازی به مدت یک ساعت را فراهم می‌کند و شارژ آن به روش بی سیم انجام شده و به مدت 3 ساعت به طول می انجامد.

این توپ هوشمند که در نمایشگاه CES2012 آمریکا رونمایی و معرفی شده است یکی از جذاب ترین محصولات در دنیای تکنولوژی محسوب می‌شود که در ششمین نمایشگاه بین المللی رسانه های دیجیتال تهران و در بخش فناوری و هنرهای دیجیتال با هدف ایجاد سرگرمی سالم برای تمامی اقشار جامعه معرفی شده و مورد استقبال بازدیدکنندگان این نمایشگاه قرار گرفته است.

یکی از جذابیتهای این توپ روباتیک امکان بازیها و مسابقات دوره ای است که در نمایشگاه رسانه های دیجیتال، کاربران گوشی های هوشمند با سیستم عامل های آندروئید و IOS اپل می توانند در مقابل یکدیگر مسابقاتی مانند فوتبال و گلف را با این توپ هوشمند امتحان کنند.

در بازی گلف با این توپ روباتیک کافی است کاربر گوشی خود را به عنوان چوب گلف در دست بگیرد و با حرکت دادن و شتاب دادن به آن، روبات را همانند یک توپ گلف واقعی درون چاله بیاندازد.