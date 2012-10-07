ضربه زدن به حجاب و ترویج فرهنگ بی بندوباری هدف اصلی دشمنان

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا خلخالی صبح یکشنبه در افتتاحیه همایش تفریح اندیشمندانه دختران سمنان با عنوان کارگاه سروش نیک بختی اظهار داشت: بروز پدیده بدحجابی و بی‌حجابی در جامعه معلول چندین عامل است که باید با یک آسیب شناسی جامع و شناسایی دلایل بروز این پدیده، برای ریشه کنی آن به صورت جامع و کامل اقدام کرد.

حیای عمومی و امنیت اخلاقی جامعه اسلامی مورد هدف دشمنان



خلخالی با بیان اینکه اشاعه فرهنگ بدحجابی و بی بندوباری یکی از توطئه‌های اصلی استکبار در عصر حاضر است، افزود: دشمنان برای رسیدن به مطامع سیاسی خویش، حیای عمومی و امنیت اخلاقی جامعه اسلامی را هدف قرار داده اند.

وی گفت: یکی از مهم ترین اقدامات در مسیر مقابله با این ترفند دشمنان انجام فعالیت های فرهنگی و آگاهی بخشی به خانواده ها و جامعه است.

معاون سیاسی امنیتی استاندار سمنان افزود: حوزه‌های علمیه، دانشگاه‌، رسانه، مبلغان دینی و فرهنگی و متولیان حوزه فرهنگی کشور نقشی مهم و محوری در زمینه ریشه کنی پدیده بدحجابی و ترویج فرهنگ حجاب و عفاف در جامعه دارند.

وی حفظ حجاب و عفاف را مانند نماز و روزه از اصول اعتقادی و واجب عنوان و تصریح کرد: حجاب پیش از اصلی اجتماعی بودن برای ما اصلی اعتقادی و دینی است.

نگاه ویژه و کار تخصصی به حجاب



خلخالی خواستار توجه و تمرکز ویژه بر روی جامعه هدف در ترویج حجاب و عفاف شد و اظهار داشت: شرایط متفاوت، نگاه ویژه و کار تخصصی در این زمینه همواره باید مورد توجه باشد.

به گفته وی شرکت کنندگان در همایش تفریح اندیشمندانه دختران باید الگویی برای همنوعان خود در دبیرستان ها باشند.

مدیر کل دفتر امور خانواده و امور بانوان استانداری سمنان نیز در این برنامه، عنوان کرد: 84 نفر از 9 دبیرستان سمنان برای اجرای طرح سروش نیک بختی انتخاب شدند.

مهین نوروزی فر گفت: این طرح با هدف تحکیم بنیان خانواده و باورهای دینی در بین دختران دبیرستانی اجرا می شود.

وی با بیان اینکه در مرحله پایانی این همایش یک روزه، والدین این دانش آموزان نیز با اهداف و برنامه های این طرح آشنا می شوند، افزود: دانش آموزان در این طرح به گروه های 12 نفری تقسیم شده اند.

سمنان پایلوت اجراء طرح سروش نیک بختی دختران

مدیرکل دفتر امور خانواده و بانوان استانداری سمنان گفت: طرح سروش نیک بختی دختران پس از اجرا موفق در شهر سمنان، به صورت کشوری به اجرا در می آید.

نوروزی فر با بیان اینکه در اولین قدم از اجراء طرح سروش نیکبختی، همایش تفریح اندیشمندانه دختران برگزار می شود افزود: این طرح هر 45 روز یک بار به صورت همایش برای دانش آموزان ادامه پیدا می کند.

یک استاد دانشگاه سمنان نیز در این برنامه بر لزوم پوشیدگی زن در برابر نامحرم به عنوان یکی از مسایل مهم اسلامی تاکید کرد و افزود: بر اساس روایات بیان شده از بزرگان دین، خردمندترین مردم پرحیاترین آنها هستند.

عبد الرضا کردی ضمن بیان اینکه بعضی از دختران جوان پوشش خود را به طور کامل رعایت نمی کنند، گفت: بیشتر به علت این امر به نا آگاهی ایشان نسبت به فلسفه حجاب است.

انسان باید ظاهر و باطن خود را حفظ کند

وی همچنین افزود: این گروه غالباً گمان می کنند حجاب موجب سلب آزادی زنان می شود و می پرسند با توجه به اینکه خداوند زن و مرد را آزاد آفریده است، چرا باید فقط زنان حجاب داشته باشند؟

این استاد دانشگاه ضمن تاکید بر اینکه انسان باید ظاهر و باطن خود را حفظ کند افزود: حجاب در اسلام وظیفه ای است که بر عهده زن نهاده شده تا در معاشرت و برخورد با مرد کیفیت خاصی را در لباس پوشیدن مراعات کند.

کردی تصریح کرد: این وظیفه نه از ناحیه مرد بر زن تحمیل شده و نه چیزی است که با حیثیت و کرامت او منافات داشته باشد و یا تجاوز به حقوق طبیعی او که خداوند برایش تعیین فرموده، محسوب شود.

این استاد دانشگاه گفت: در جامعه ای که زنان آن حجاب و عفاف را رعایت می کنند ازدواج به تاخیر نمی افتد و تزلزل اجتماعی مردان نیز به حداقل می رسد.

وی با اشاره به طبقه بندی شناختی بلوم، اظهار داشت: در مراحل اولیه، فرد باید امر مورد نظر را درک کند و کاربرد آن را در اجتماع ببیند تا در او نهادینه شود.

کردی گفت: اگر این مراحل به نوبت و به درستی طی شود آن امر اجتماعی در فرد نهادینه می شود به طوری که می بینیم خانمی در فرانسه حاضر است، به خاطر حجاب، از تحصیل محروم شود اما از حجاب خود دست نکشد.

پویایی تربیت دینی باید از حالت کلیشه ای و تحمیلی خارج شود

استاد دانشگاه افزود:در حقیقت پویایی تربیت دینی در شرایط کنونی به پویایی روشها، نگرشها و برنامه هایی وابسته است که در سطح خانواده، نظام های آموزشی و سیاست های حاکم بر جامعه مطرح می شود و باید از حالت کلیشه ای و تحمیلی خارج شده و با روش های علمی و صحیح ارایه شود.

وی با بیان این که یکی از جلوه های رفتاری زن یا مرد مسلمان که نشانه دینداری و عامل صیانت جامعه از فساد و آسیب های روانی- اجتماعی می شود، حجاب است، تأکید کرد: داشتن پوشش مناسب نه تنها سبب امنیت خود فرد از آسیب های مختلف است، بلکه سبب تحکیم خانواده، آرامش روانی افراد جامعه و افزایش امنیت در جامعه است.

کردی در پایان خاطرنشان کرد: برای توسعه فرهنگ حجاب در جامعه و اثربخشی شیوه های تربیتی مربوط به حجاب در دل و جان افراد، از یک سو باید رغبت و نیاز درونی نسبت به این مسأله در آنان ایجاد شود تا انگیزه کافی برای بروز رفتار سالم را داشته باشند و از سوی دیگر باید روشها و شیوه های تربیتی فعال و مناسب جانشین شیوه های غلط و منفعل تربیتی شود.