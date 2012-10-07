به گزارش خبرنگار مهر، نشست تخصصی «فرصت‌ها و چالش‌های نشر الکترونیک در ایران» با حضور محمد حمزه‌زاده مدیرعامل انتشارات سوره مهر، طهماسبی عضو هیئت علمی دانشکده مدیریت دانشگاه تهران و مهدی علیپور مدیرعامل شرکت ایده‌پردازان، چهارشنبه نوزدهم مهرماه در ششمین نمایشگاه رسانه‌های دیجیتال برگزار می‌شود.

این نشست تخصصی به عنوان یکی از 10 نشست پیش‌بینی شده ششمین دوره نمایشگاه رسانه‌های دیجیتال است که با هدف بررسی فرصت‌های پیش روی نشر الکترونیک و همچنین چالش‌های آن در ایران ساعت 19 در طبقه دوم، سالن نشست‌های تخصصی برگزار می‌شود.

انتشارات سوره مهر به عنوان یکی از فعالان عرصه دیجیتال‌سازی کتاب در ایران، قرارست با همکاری شرکت آوا بوک تمام محصولات چاپی خود را در قالب جدید و اختصاصی به مخاطبان ارائه کند.

این در حالی است که روند دیجیتال‌سازی محصولات سوره مهر از مدتی قیل آغاز شده و تاکنون 110 عنوان کتاب این ناشر در آوا بوک اختصاصی سوره مهر ارائه شده است.

واحد سوره مهر الکترونیک (سما) برای نخستین بار با هدف انجام مذاکرات و تعامل با فعالان حوزه نشر الکترونیک و همچنین آموزش و فضاسازی در زمینه نشر الکترونیک در ششمین دوره نمایشگاه رسانه‌های دیجیتال در دو بخش مجزا حاضر شده است.

غرفه سوره مهر الکترونیک (سما) در بخش رسانه‌های برخط ششمین دوره نمایشگاه رسانه‌های دیجیتال است که از چهاردهم تا بیست و سوم مهرماه برگزار می‌‎شود.