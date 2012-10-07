راه اندازی وب آگهی روستایی/ افتتاح 100دفتر پستی درفارس

به گزارش خبرنگار مهر، غلامحسین نجاری ظهر یکشنبه در نشستی خبری به مناسبت روز جهانی پست اظهار داشت: هم اکنون استان فارس با داشتن 185 نقطه دسترسی،از گسترده ترین شبکه های پستی کشور به شمار می رود که امسال نیز به مناسبت هفته جهانی پست شاهد راه اندازی وب آگهی روستایی ،در فارس هستیم تا بدین روش روستاییان با ایجاد ارتباط با تمامی نقاط کشوربه خرید و فروش اقلام خود بپردازند.

وی ادامه داد: 40دفتر در مناطق روستایی وجود دارد که 15 آبان ماه مجهز به این سیستم خواهند شد تا روستاییان استان فارس بتوانند به راحتی با محیط پیرامون ارتباط برقرارو اقلام خود را از این طریق خرید و فروش کنند.

مدیرکل پست استان فارس افزایش ترافیک های پستی را نشان از افزایش اقبال عمومی و افزایش خدمات دانست و بیان کرد: مجموعه ترافیک صادره در شش ماهه اول امسال 31میلیون و500هزار مرسوله و ترافیک وارده 32میلیون و 600هزار مرسوله بود که این نشان از رشد 25درصدی در بخش صادره و رشد 20درصد دربخش وارده است.

تحریمی در حیطه نقل و انتقال پستی وجود ندارد

نجاری افزود: با توجه به قوانین اتحادیه جهانی پست هیچگونه تحریمی در حیطه نقل و انتقال پستی وجود ندارد و استان فارس شش ماه اول امسال 4هزار بسته به خارج از کشور ارسال کرده است.

وی عنوان کرد: در سال جاری حسب دستور از استانداری، پست استان فارس به عنوان درگاه ارائه خدمات و دفاتر پیشخوان دستگاه های دولتی و عمومی معرفی شد که در این راستا سازمان آبفای بیشترین حجم ترافیک را دارد و در رتبه های بعد شرکت گاز و اداره کل امور مالیاتی قرار دارند.

مدیر کل پست استان فارس اضافه کرد: در شش ماه اول امسال یک میلیون و 494 هزار خدمت از دستگاه های مختلف در این دفاتر عرضه شده که از 600خدمت ارائه شده 146خدمت مورد استفاده مردم قرار گرفته که امید است با اطلاع رسانی بیشتر،مردم تمامی خدمات دستگاه ها را از دفاتر پستی و پیشخوان دریافت کنند.

افتتاح 100 دفتر پستی در فارس

نجاری تاکید کرد: در راستای گسترش و توسعه خدمات 100دفترپستی راه اندازی میشود که از این تعداد40دفتر در شیراز و بقیه در شهرستان ها است ومتقاضیان با شرکت در آزمون می توانند در این دفاتر مشغول به کار شوند

چاپ تمبریاد بود شهدای استان فارس

وی ضمن اشاره به فعالیتهای فرهنگی اداره کل پست استان فارس یاد آورشد: چاپ پنج برگ تمبر اختصاصی با نام شهدای استان فارس در دستور کار این ارگان قرار دارد که این آثار بعد از چاپ در دسترس موزه شهدا و دفاع مقدس ،بنیاد شهید ،ادارات زیربط ، خانواده های شهدا قرار داده می شود.

ناحیه 714 پست شیراز افتتاح میشود

مدیر کل پست استان فارس تصریح کرد: به زودی نیز ناحیه 714پست شیراز واقع در میدان قائم با اعتباری بالغ بر 12میلیارد ریال به بهره برداری می رسد.

نجاری ادامه داد: طرح توسعه ساختمان شهرستان پاسارگاد با اعتباری بالغ بر 1.5میلیارد ریال نیز در دستور کار قرار دارد.

وی همچنین اظهار امیدواری کرد که عملیات اجرایی تخریب و بازسازی ساختمان ادارات پست شهرستان های سپیدان و آباده نیز تا پایان دولت دهم به اتمام برسد.

مدیر کل پست استان فارس همچنین ابراز داشت: به مناسبت هفته پست نمایشگاه تمبربه مدت یک هفته از تاریخ 22مهرماه در پارک بعثت برپا می شود.