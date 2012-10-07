تعرض به پارک جنگلی تاریخی عباس آباد تکذیب شد

مسعود حبیبی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت : در مطلب منتشر شده روزهای اخیر ادعا شده بود، این اداره در شرایطی اقدام به ساخت یک بنا در منطقه تاریخی عباس آباد بهشهر کرد که هنوز مجوزی برای این کار دریافت نکرده است.

وی بیان داشت: اداره منابع طبیعی بهشهر ساختمانی قدیمی در منطقه ای خارج از بافت گردشگری عباس آباد بهشهر دارد که بر اساس یک طرح ملی، این مکان را بازسازی و با عنوان پاسگاه اطفا حریق مورد استفاده قرار خواهد داد.

رئیس اداره منابع طبیعی بهشهر افزود: سند مالکیت زمینی که در حال بازسازی ساختمان قدیمی منابع طبیعی هستیم، منحصرا به نام سازمان منابع طبیعی است و هیچ دخل و تصرف و تعرضی به زمین های جنگلی انجام نشده است.

حبیبی افزود: از طرف سازمان منابع طبیعی کشور مبلغ یک میلیارد و 100 میلیون ریال اعتبار برای تکمیل این طرح در نظر گرفته شده است و بر اساس نقشه های موجود و با هدف اطفا حریق های احتمالی در جنگل های منطقه، مکان ویژه برای فرود بالگرد در این پاسگاه ویژه، ساخته می شود.

وی به تلاش برای اخذ مجوز این پاسگاه اشاره کرد و گفت: تنها مرجعی که می تواند مجوز ساخت این بنا را صادر کند، سازمان همیاری های مازندران بوده که روند اخذ این مجوز در حال انجام است.

