مهمترین چالش آموزش عالی اشتغال دانش آموختگان است

به گزارش خبرنگار مهر، محمد فتحی ظهر شنبه در جمع خبرنگاران افزود: سران نظام اسلامی حمایت ویژه ای از کسب علم و مهارت فنی داشته و در تمام نشست ها بر این موضوع تأکید دارند.

وی تصریح کرد: ما زمانی می توانیم ادعای کشوری پیشرفته را داشته باشیم که دانشگاه ها را به سمت مهارت آموزی در بخش های صنعتی سوق دهیم.

فتحی مهمترین وظیفه آموزش عالی راپاسخگویی به نیازهای جامعه عنوان کرد و گفت: جامعه در مقاطع مختلف زمانی ، نیازمند اولویت خاصی از رشته های دانشگاهی می باشد و در حال حاضر این نیاز در آموزش های مهارتی محسوس است.

وی افزود: توسعه سرمایه انسانی با تعریف و پیاده سازی زنجیره بازار کار ، آموزش و بسترهای مناسب برای محصولات آموزشی شکل میگیرد و عدم تناسب این سه عنصر ، موجب خدشه دار شدن ماهیت آموزش و عدم اعتماد به بازار کار خواهد شد.

رئیس دانشگاه جامع علمی کاربردی واحد استان زنجان با بیان اینکه نظام آموزش مهارت و فناوری در سال 90 شکل گرفته و ابلاغ شده است ، تصریح کرد: سیاست اصلی این نظام، افزایش نیروهای مهارتی دانشگاه ها بوده و این امر با حمایت دستگاه های ذیربط میسر می شود.

فتحی افزود: در گذشته بسترهای قانونی این سیاست آموزشی مهیا نبود ولی امروزه در راستای سند چشم انداز سال 1404 ، باید 70 درصد دانشجویان در محیط های علمی و کاربردی تحصیل نمایند.

رئیس دانشگاه جامع علمی کاربردی واحد استان زنجان بزرگترین آسیب در حوزه های آموزشی را بی توجهی به کارورزی ها عنوان کرد و گفت: اگر می خواهیم کارفرماها و خانواده ها را به سمت فرهنگ آموزش مهارتی سوق دهیم باید مشوق هایی مانند اعطای گواهی صلاحیت را در دستور کار قرار دهیم.

فتحی تصریح کرد: تمرکز بیش از حد دانشگاه ها و اساتید بر دروس تئوری ، توجیه نبودن خانواده ها در خصوص تحصیل فرزندانشان در رشته های مهارتی و نبود امکانات دانشگاهی و تجهیزات محیط کار از موانع این سیاست آموزشی می باشند.

فتحی در بخش دیگری از سخنان خود ، تعداد مراکز جامع علمی و کاربردی در سطح استان را 16 مرکز برشمرد و گفت: تعداد 10 مرکز در شهر زنجان بوده و شش مرکز آموزشی نیز در شهرای طارم، خدابنده، ابهر، خرمدره، صائین قلعه و دندی فعالیت می نمایند.

وی افزود: چهار مرکز پگاه زنجان ، ایران ترانسفو، صنعت، معدن و تجارت و تربیت بدنی نیز در حال دریافت مجوز هستند.

فتحی تصریح کرد: دانشگاه جامع علمی کاربردی واحد استان زنجان ، آمادگی لازم را برای تدوین برنامه درسی رشته های صنعت چاقو ، مس ، چارو دوزی و روی داشته و دستگاه های ذیربط مانند سازمان میراث فرهنگی ، پیش قدم باشند.

وی با بیان اینکه بیش از 9 هزار دانشجو در مراکز علمی و کاربردی استان مشغول به تحصیل می باشند افزود: سیاست دانشگاه در پذیرش دانشجو ، بومی گزینی بوده بطوریکه 74 درصد دانشجویان این مراکز را دانشجویان بومی تشکیل می دهند.