نیروگاه خورشیدی دانشگاه شیراز افتتاح شد/ حاشیه هایی از مراسم افتتاح

به گزارش خبرنگار مهر، از چند روز قبل روابط عمومی دانشگاه شیراز پیامکی با مضمون" افتتاح نیروگاه خورشیدی با حضور مقامات استانی توسط دکتر سلطانخواه معاون علمی ریاست جمهوری به صورت ویدیو کنفرانس یکشنبه 16 مهر ماه ساعت 10 صبح در دانشگاه مهندسی شماره یک" به رسانه ها ارسال کرد در حالیکه این مراسم در ساعت 11:45 بدون ارتباط تصویری برگزار شد.

تمام دعوت شدگان از ساعت 10 صبح در دانشگاه مهندسی شماره یک جمع شدند و پس از مدتی تاخیر پس از بازدید از صفحه های نصب شده در برروی پشت بام به دانشگاه شماره دو مهندسی رفتند.

اما اولین موردی که در این مراسم در ساختمان شماره دو به چشم آمد عدم مکانیابی مناسب برای برگزاری چنین افتتاح مهمی بود که محل ویدیو کنفرانس را اتاقی کمتر از 12 متر قرار دادند که این محل با تعداد دعوت شدگان همخوانی نداشت.

با راه اندازی ویدیو کنفرانس داستان های جدیدی آغاز شد، عدم کیفیت مطلوب صدا و تصویر نیز باعث شد که در زمان ارتباط با دیگر دانشگاه ها صدای مرکز حضور مسئولین به دانشگاه نرسد و دستور افتتاح به طریق پانتومیم داده شد.

از طرفی دیگر بر روی صفحه تصویری، دانشگاه هایی که آماده افتتاح بودند از طریق چت آمادگی خود را به مرکز اعلام می کردند و از طریق این سیستم دانشگاه های مختلف آمادگی خود را اعلام می کردند که در بالای این صفحه نام دانشگاه شیراز به گونه ای جالب و چشمگیر قابل رویت بود که از همان دقایق اولیه آمادگی خود را اعلام کرده بود.

زیر ساخت این برقراری ارتباط به گونه ای مشکل داشت که برخی از دانشگاه های کشور صدای مرکز اصلی را نداشتند و از طرفی مرکز اصلی نیز تصویر و یا صدای دانشگاه ها را نداشت.

پس از گذشت ساعتی یکی از مسئولین که تنها صدای آن به گوش می رسید اعلام کرد که به دلیل کمبود وقت یک دانشگاه دیگر ارتباط خواهد گرفت که همان یک دانشگاه نیز به جای اینکه افتتاح را در دستور کار قرار دهد در مرحله اول تلاوت آیاتی از قرآن کریم را انجام داد و سپس از مسئولین حاضر در آن مراسم دعوت کرد که برای چیدن روبان بلند شوند و سپس زمانی به طول انجامید که ساماندهی این دعوت شدگان انجام شود و پس از چیدن روبان نیز مراسم اهدای لوح تقدیر به برخی از حاضرین در دستور کار قرار گرفت.

این وضعیت در حالی بود که اگر این دانشگاه فعالیت خود را سریعتر انجام داده بود فرصت به دانشگاه های دیگر می رسید.

اما پس ازاین دانشگاه، مشکلات دیگری برای سیستم ارتباطی ایجاد شد که زمانیکه این سیستم درست شد اپراتور اعلام کرد مسئولین در سالن مرکزی حضور ندارند.

این درحالی بود که مسئولین اعلام کرده بودند این مراسم با حضور معاون رئیس جمهور انجام خواهد شد اما در این مراسم نه تنها فرصت به دانشگاه شیراز نرسید بلکه بسیاری از دانشگاه های دیگر کشور که شاید رتبه های پایین تری از دانشگاه شیراز داشته باشند به صورت مستقیم در این مراسم شرکت کردند.

از طرفی دیگر برخی از مسئولان حاضر در جلسه اعلام کردند که سیستم ویدیو کنفرانس را دانشگاه اصفهان تهیه کرده در حالیکه دانشگاه مجازی شیراز برای راه اندازی سیستم بسیار مطلوب اعلام آمادگی کرده بود.

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هادی فتحی