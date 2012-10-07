730 هزار نامه مردمی طی سه سفر دولت به کردستان جمع آوری شد

به گزارش خبرنگار مهر، فاتح احمدی ظهر یکشنبه در جمع خبرنگاران رسانه های جمعی استان به مناسبت گرامیداشت روز جهانی پست اظهار داشت: ترافیک مرسولات وارده به استان 9 میلیون و صد هزار فقره و ترافیک مرسولات صادره از استان نیز هشت میلیون و 800 هزار فقره بوده است.

وی با بیان اینکه جمعا پرسنل این اداره در استان کردستان 260 نفر است، افزود: در کل استان سال گذشته 17 میلیون و 900 هزار مرسوله توسط این افراد ارسال شده است.

مدیر کل پست کردستان یادآور شد: ترافیک مرسولات وارده و صادره شامل پست نامه، امانت و بسته ها و مرسولات خاص نابینایان به صورت رایگان توزیع می شود و تمامی امانات از چهار مرحله مهم پستی، قبول، آماده سازی بسته، رهسپاری و توزیع گذر می کنند.

احمدی با بیان اینکه پروسه این اداره در کل جهان نیازمند شبکه ای جامع است که در حال اجرا است، اعلام کرد: وضعیت عملکرد ترافیکی و درآمد پست استان کردستان مثبت و در حد متوسط ارزیابی شده است.

وی در بخش دیگری از سخنان خود ادامه داد: 139 سال قبل در روز 9 اکتبر به پیشنهاد آلمان اتحادیه جهانی پست تشکیل شد و این در حالی است که شواهد نشان می دهد قدمت پست با استفاده از سبک مدرن در ایران بیش از 200 سال قبل بوده است.

مدیر کل پست کردستان گفت: اداره پست بزرگترین شبکه توزیع فیزیکی در جهان و مناسب در راستای توسعه اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی است.

احمدی افزود: این اداره نقش مهم و مستقیمی در سرویس دهی به مردم و کاهش هزینه و وقت آنها است و براساس مستندات هر نامه رسان از هزار سفر غیرضروری برای افراد جلوگیری می کند.

وی بیان کرد: جایگزینی فرهنگ مکاتبه به جای مراجعه پتانسیل خوبی برای پست است که باید در بین مردم و مدیران ایجاد و حمایت شود.

عملکرد کلی پست کردستان 16 درصد رشد داشته است

مدیر کل پست کردستان در ادامه با اشاره به اینکه تغییرات تجمعی پست استان 16.7 درصد رشد داشته است، بیان کرد: در پنج ماهه اول سال جاری با ارسال سه میلیون و 400 هزار مرسوله هشت درصد رشد نسبت به مدت مشابه سال 90 و ارسال سه میلیون و 100 هزار فقره مرسولات داشته ایم.

احمدی افزود: با توجه به فناوری های جدید جایگزین شده جایگاه پست همچنان در جای خود قرار دارد که البته مکاتبات شخصی کاهش داشته است و این اداره خدمات نیابتی جدید را به امور خود وارد کرده از جمله استفاده از تجارت الکترونیک، خرید و فروش اینترنتی و دیگر امور الکترونیکی از اقدامات این اداره است.

وی عنوان کرد: اداره پست استان در شش ماهه اول سال جاری 13 هزار و 348 مورد خرید و فروش اینترنتی مردم استان را جابجا کرده و هزار و 37 مورد خرید از استان را نیز ارسال کرده است که پتانسیل خوبی برای استان است.

مدیر کل پست کردستان بیان کرد: خرید اداره پست از 32 فروشگاه شناخته شده استان و طرف قرارداد این اداره هستند انجام می شود و سیستم دستی ارسال مرسولات در اداره پست خارج شده است که از نتایج آن قابل رهگیری بودن آن، دوقبضه شدن رسید و امکان پیگیری و رهگیری مرسولات به صورت آنلاین است.

احمدی با بیان اینکه انجام کار فرهنگی در پست لازم است، اعلام کرد: تمبر سفیر کوچک فرهنگی است که رونمایی از تمبر اختصاصی و شخصی در استان نیز از اقدامات مهم و انجام شده ای است که به خوبی جا گرفته است.

جمع آوری 730 هزار نامه مردمی در سه سفر هیئت دولت

وی با بیان اینکه 730 هزار نامه مردمی در سه سفر هیئت دولت به استان توسط پست جمع آوری شد، بیان کرد: انجام خدمات نیابتی با ناجا، ثبت اسناد، دانشگاه و خدمات دانشگاهی توزیع سیم کارت ایرانسل، همراه اول و ثابت و نیز متقاضیان مسکن مهر رابط بین مردم و مسئولان است.

مدیر کل پست کردستان با اشاره به خدمت جدید ارائه صندوق هوشمند شخصی به صورت اجاره سالانه عنوان کرد: با دادن اعتبار پیگیری پروژه عمرانی، اداره پست استان این ساختمان با قدمت بیش از 50 سال کلنگ زنی و تخریب و در حال بازسازی است.

احمدی بیان کرد: سه میلیارد اعتبار ملی برای بازسازی این بنا اختصاص یافته و ساختمان پست سقز، سروآباد و دیواندره پروژه عمرانی به اتمام رسیده و بانه و مریوان نیز در دستور کار قرار دارد.

وی با بیان اینکه سودهی اداره پست استان زیاد ولی هزینه بازنشستگی نیز زیاد است، افزود: پتانسیل استفاده از کد ده رقمی در استان به خوبی اجرا شد و بانک اطلاعات کدگذاری به خوبی انجام شده است.

وجود 707 هزار کد پستی 10 رقمی در کردستان

مدیر کل پست کردستان با اشاره به اینکه 707 هزار کدپستی در زمین، خانه شهری و روستای کد ده رقمی دارد، اظهار داشت: 502 هزار مکان شهری در کردستان و 205 هزار مکان روستای با دارا بودن کد ده رقمی پستی در به هنگام سازی اطلاعات مهم و تاثیرگذار هستند.

احمدی با بیان اینکه 90 درصد اطلاعات بانکی پست مستقیم و درست است، عنوان کرد: وارد شدن بخش خصوصی به مقوله پست ارزشمند است و اداره پست سردمدار این موضوع بودند و 188 دفتر پیش خوان خدماتی در استان وجود دارد و برای نزدیک به 600 نفر اشتغال ایجاد کرده است.

وی یادآور شد: 199 روستا دارای دفاتر پیشخوان خدماتی هستند و ارائه خدمات صحیح و ارزشمند و سالم از جمله خدمات اداره پست است که به خوبی انجام و نتایج مهمی را نیز در بردارد.

لازم به ذکر است ایران در زمینه آدرس نویسی استاندارد جهانی را کسب کرده است و امسال نیز با نام سال کیفیت نام گذاری شده است.