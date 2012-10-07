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۱۶ مهر ۱۳۹۱، ۱۴:۰۲

در سالروز تولد پدر شعر نو/

جشن "شب نیما" در نوشهر برگزار می شود

جشن "شب نیما" در نوشهر برگزار می شود

نوشهر - خبرگزاری مهر: همزمان با سالروز تولد نیما یوشیج، جشن "شب نیما " در نوشهر برگزار می شود.

مسئول موسسه فرهنگی و هنری نیما در گفتگو با مهر در نوشهر اظهار داشت: این مراسم به میزبانی نوشهر با حضور مسئولان کشوری، استانی و شهرستان نوشهر 21 آبان ماه 91 برگزار می شود.
 
میثم زندی افزود: این مراسم که همزمان با روز تولد نیما یوشیج پدر ادب و هنر نو و مدرن ایران برگزار می شود از میراث داران فرهنگ و هنر مازندران تجلیل بعمل خواهد آمد.
 
وی بیان داشت: امید است با تجلیل و تقدیر از این افراد بتوانیم بخش کوچکی از زحمات آنها را ارج نهاده باشیم.
 
مسئول موسسه فرهنگی و هنری نیما اظهار داشت: نمایش آثار مدرن هنرمندان خلاق مازندران که پیرو تفکر نیمایی هستند و در رشته های مختلف هنری فعالیت دارند از دیگر بخشهای جشن شب نیما در نوشهر خواهد بود. 

وی گفت: برگزاری اینگونه جشن ها موجب ایجاد انگیزه در هنرمندان و سایر علاقمندان به فرهنگ و هنر شده و روحیه تفاهم، هم نشینی و مرور اندیشه های مدرن و توسعه فعالیتهای هنرمندان مازندرانی و نوشهری را افزایش می دهد.
 
زندی گفت: ایجاد وحدت و همدلی در اقشار مختلف جامعه فرهنگی و هنری، میثاق هرساله ما برای پاسداشت، احیا و اشاعه آن است.
 
وی تصریح کرد: در حال رایزنی برای حضور فیلمسازان و بازیگران سرشناس و محبوب سینمای کشور همچون مسعود کیمیایی، رخشان بنی اعتماد، داریوش مهرجویی، شهاب حسینی و علیرضا شیخ الاسلامی هنرپیشه نوشهری سینما و تلویزیون کشور در این مراسم باشکوه هنری هستیم.
 
مریم زندی، الهام نوری، هانیه فتحی، فاطمه زندی و میثم زندی، محسن رودباری، حمیدرضا قربانی، پیمان حسنی و محمدحسین ملایی کندلوسی اعضای ستاد اجرایی جشن شب نیما در نوشهر را تشکیل می دهند.

کد مطلب 1714154

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