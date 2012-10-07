جشن "شب نیما" در نوشهر برگزار می شود

مسئول موسسه فرهنگی و هنری نیما در گفتگو با مهر در نوشهر اظهار داشت: این مراسم به میزبانی نوشهر با حضور مسئولان کشوری، استانی و شهرستان نوشهر 21 آبان ماه 91 برگزار می شود.



میثم زندی افزود: این مراسم که همزمان با روز تولد نیما یوشیج پدر ادب و هنر نو و مدرن ایران برگزار می شود از میراث داران فرهنگ و هنر مازندران تجلیل بعمل خواهد آمد.



وی بیان داشت: امید است با تجلیل و تقدیر از این افراد بتوانیم بخش کوچکی از زحمات آنها را ارج نهاده باشیم.



مسئول موسسه فرهنگی و هنری نیما اظهار داشت: نمایش آثار مدرن هنرمندان خلاق مازندران که پیرو تفکر نیمایی هستند و در رشته های مختلف هنری فعالیت دارند از دیگر بخشهای جشن شب نیما در نوشهر خواهد بود.

وی گفت: برگزاری اینگونه جشن ها موجب ایجاد انگیزه در هنرمندان و سایر علاقمندان به فرهنگ و هنر شده و روحیه تفاهم، هم نشینی و مرور اندیشه های مدرن و توسعه فعالیتهای هنرمندان مازندرانی و نوشهری را افزایش می دهد.



زندی گفت: ایجاد وحدت و همدلی در اقشار مختلف جامعه فرهنگی و هنری، میثاق هرساله ما برای پاسداشت، احیا و اشاعه آن است.



وی تصریح کرد: در حال رایزنی برای حضور فیلمسازان و بازیگران سرشناس و محبوب سینمای کشور همچون مسعود کیمیایی، رخشان بنی اعتماد، داریوش مهرجویی، شهاب حسینی و علیرضا شیخ الاسلامی هنرپیشه نوشهری سینما و تلویزیون کشور در این مراسم باشکوه هنری هستیم.



مریم زندی، الهام نوری، هانیه فتحی، فاطمه زندی و میثم زندی، محسن رودباری، حمیدرضا قربانی، پیمان حسنی و محمدحسین ملایی کندلوسی اعضای ستاد اجرایی جشن شب نیما در نوشهر را تشکیل می دهند.