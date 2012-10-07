فدراسیون جهانی قایقرانی ریاست اسبقیان را رد کرد/ دخالت دولت ممنوع!

به گزارش خبرگزاری مهر، در نامه‌ای که از سوی "جروم پلس"، دبیرکل فدراسیون بین المللی قایقرانی، به محمد علی آبادی، رئیس کمیته بین المللی المپیک، ارسال شده و نسخه‌ای از آن هم به فدراسیون قایقرانی ایران و کمیته بین المللی المپیک فرستاده شده، آمده است:

آقایان عزیز

فدراسیون قایقرانی ایران در تاریخ 19 سپتامبر نامه‌ای به رئیس ما ارسال کرد که طی آن "وضعیت استاندارد فدراسیون آماتور قایقرانی ایران" مورد بررسی قرار بگیرد. ما به این نتیجه رسیدیم که پیش نویس این قانون از سوی مسئولان دولتی برای تمامی فدراسیون‌های ورزشی ایران، تهیه شده و روشن است که این قوانین از سوی فدراسیون قایقرانی ایران، مستقلا پذیرفته نیست و به اجبار مقامات دولتی تنظیم شده است. این کاملا با قوانین کمیته بین المللی المپیک تناقض جدی دارد و روشن است که "سازمان تربیت بدنی "(این عبارتی است که در متن نامه به جای وزارت ورزش و جوانان استفاده شده است) در ارتباط با فدراسیون‌های ورزشی مداخله داشته است.

در بخش دیگری از این نامه آمده است: کمیته بین المللی المپیک از ما خواسته تا وضعیت فدراسیون قایقرانی ایران را به دقت مورد مطالعه قرار دهیم. اعضای فدراسیون بین المللی قایقرانی کاملا با قوانین کمیته بین المللی المپیک موافقت دارند و روشن است که این انتخابات بر پایه قوانین تایید شده فدراسیون بین المللی و کمیته بین المللی المپیک نیست. کمیته بین المللی المپیک به ما توصیه کرده که نتایج این انتخابات را نپذیریم و خواستار این شده که انتخابات جدیدی که مورد تایید ما باشد، برگزار شود.

بر این اساس، ما نام "آقای سیدمحمد شروین اسبقیان نمینی" را به عنوان رئیس فدراسیون قایقرانی ایران قبول نمی‌کنیم و آن را از روی وب سایت خود پاک می‌کنیم. همچنین یک نسخه از این نامه را به کمیته انتخابات و کمیته قانونی فدراسیون بین المللی قایقرانی ارسال می‌کنیم و در این خصوص در مجمع عمومی فدراسیون بین المللی قایقرانی که در ماه نوامبر در ایرلند برگزار می‌شود، بحث خواهد شد.

اگر نیاز به اطلاعات بیشتری در این خصوص دارید، در خصوص آن با ما تماس بگیرید.

ارداتمند شما

جروم پلس