صدور 120 پروانه کاربرد علامت استاندارد در یزد/ فروش طلای 14 به جای 21 عیار

به گزارش خبرنگار مهر، حسین حبیبی پیش از ظهر یکشنبه در نشستی خبری اظهار به مناسبت هفته استاندارد اظهار داشت: با بررسی واحدهای تولیدی و صنعتی در سال جاری، 120 پروانه کاربرد علامت استاندارد بر روی کالاها صادر شد که اغلب این پروانه ها مربوط به واحدهای تولید موادغذایی و کشاورزی بوده اند.

وی با اشاره با اینکه در سالهای گذشته 500 کالا برای صادرات و 500 قلم کالا برای واردات و 717 کالای مورد استفاده داخل کشور استاندارد اجاباری داشت، افزود: طبق قانون و مصوبه جدید، کلیه اقلام وارداتی و کلیه کالاها و حتی برخی خدمات باید زیر پوشش استاندارد قرار بگیرند.

حبیبی عنوان کرد: در حوزه خدمات، نازل های پمپ بنزین، زمین و وسایل بازی شهربازی ها، ترازوها، طلاسازی ها، آسانسورها، سموم قابل استفاده در گلخانه ها، رستورانها و .... نیز زیر پوشش استاندارد قرار گرفتند و نظارت بر آنها در استان یزد آغاز شد.

تنها یک رستوران در یزد مشمول استاندارد خدمات است

وی در مورد استانداردهای رستورانها بیان داشت: از مجموع بازرسی و بررسی 21 رستوران در استان یزد، تنها یک رستوران برابر درخواستهای استاندارد فعالیت می کند که این واحد نیز اگر یک کارشناس تغذیه در واحد خود مستقر کند، مشمول دریافت علامت استاندارد خواهد شد.

حبیبی با اشاره به آمار و ارقام آزمایش شده توسط آزمایشگاه های اداره استاندارد استان یزد، افزود: در حوزه طلاسازی، 716 واحد طلا در استان یزد کد استاندارد گرفتند و به دنبال بازرسی ها و انجام تست های اداره استاندارد، دو واحد تولیدی طلافروشی و یک واحد عرضه طلا در یزد پلمپ شدند.

فروش طلای 14 عیار به جای طلای 21 عیار/ شناسایی و پلمپ واحد متخلف توسط استاندارد

وی یادآور شد: این واحدها طلای 14 عیار می ساختند و به جای طلای 21 به فروش می رساندند.

حبیبی همچنین با اشاره به انجام آزمایش از واحدهای گلخانه ها عنوان کرد: از 30 گلخانه در سطح استان، 10 نمونه برداشت شد و از نظر 79 نوع سم قابل استفاده در گلخانه ها آزمایش شدند و تقریبا در گلخانه ها هیچگونه مشکلی وجود نداشت.

وی همچنین با اشاره به کنترل شهر بازی های استان یزد عنوان کرد: به جز یک مورد، تقریبا وسایل و زمین بازی همه شهربازی ها غیراستاندارد بود که با اعلام کتبی، موارد رفع نقص شدند اما هنوز وسایل بازی پارک کوهستان یزد رفع نقص نشده است.

حبیبی با اشاره به انجام آزمایش های استاندارد بر روی کالاها بیان داشت: در سال جاری 32 مورد توقیف، هشت مورد اعلام جرم و 158 مورد تذکر در این حوزه از سوی استاندارد اعمال شد.

فعالیت 58 آزمایشگاه در حوزه استاندارد یزد/ یزد در رتبه ششم کشور به لحاظ رعایت استانداردها

وی همچنین از فعالیت 58 آزمایشگاه در حوزه استاندارد در استان یزد خبر داد و افزود: این آزمایشگاه ها مجهز هستند اما استاندارد برای ارائه کار بهتر به مردم نیازمند نیروهای بیشتری است.

حبیبی همچنین در پاسخ به سئوال مهر در مورد وضعیت کلی استان یزد به لحاظ استاندارد صنایع، کالاها، خدمات و ... عنوان کرد: یزد بر اساس رتبه بندی های انجام شده در سایت موسسه استاندارد کشور معمولان در رده های ششم و هفتم قرار داشته است.

از 17 تا 23 مهر به عنوان هفته استاندارد تعیین و نامگذاری شده است.