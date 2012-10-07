نباید در شعر انقلاب دچار «چه کنم»‌های روشنفکری شویم

به گزارش خبرگزاری مهر، فاضل نظری شاعر و رئیس حوزه هنری استان تهران با بیان این مطلب افزود: اگر حوزه هنری بتواند تشکلات شعری را تقویت کرده و جلسات ادبی موثری با عنوان شعر انقلاب برگزار کند و پای همین عنوان مهم و معتبر که انصافا یک دستاورد است بایستند و پای همین پرچم باقی بماند می تواند حرکت های تاثیرگذاری در این زمینه انجام دهد.

نظری درباره برگزاری دومین جشنواره شعر انقلاب گفت: این جشنواره می‌تواند جشنواره خوب و موفقی باشد به شرطی که به تعریف واقعی و دقیقی از شعر انقلاب رسیده باشد و به آن توجه کند.

این شاعر شناخته شده در زمینه تعریف واقعی شعر انقلاب اظهار کرد: به نظر من شعر انقلاب شعری نیست که درباره انقلاب و یا حوادث انقلاب سروده شده باشد، بلکه می تواند به تاریخ انقلاب و ارزش‌های آن ناظر باشد و مباحث معرفتی و اخلاقی را مورد توجه قرار دهد.

وی توضیح داد: شعر انقلاب می‌تواند ارزش هایی را که بعد از انقلاب مورد تاکید واقع شده و چه در حوزه مباحث معرفتی و چه در حوزه اخلاقی به عنوان دستاوردهای انقلاب به حساب می آید، که البته ممکن است از قرن‌ها پیش در شعر فارسی وجود داشته، مورد پرداخت قرار دهد. این ارزش‌ها، امروز به خاطر شکل توجه و رویکرد تازه به آن ها جزء ارزشهای جدی و متعالی انقلاب اسلامی به حساب می‌آید و شعری که به این محورها می‌پردازد، می‌تواند در مقوله شعر انقلاب بگنجد.

نظری افزود: جشنواره شعر انقلاب می‌تواند جشنواره موفقی باشد به شرطی که مفهوم شعر انقلاب را با همین توسع و گستردگی به کار ببرد و در اعلام فراخوان و انتخاب آثار و نیز در داوری‌ها از نگاه تک بعدی پرهیز کند و در عین حال، برخلاف اکثر جشنواره‌های امروز، گامی برای همراهی مستمر با شاعران جوان بردارد.

این شاعر در خصوص اوضاع شعر شاعران جوان کشور گفت: هنگامی که شعر های شاعران جوان را رصد می‌کنیم، متوجه می‌شویم که سن بلوغ فکری شاعران ما از گذشته خیلی پایین تر آمده است؛ شعرها را که می‌شنویم انتظار داریم آن شعر از یک شاعر چهل ساله باشد اما می‌بینیم که یک شاعر بیست و چند ساله آن را سروده است.

وی ادامه داد: امروزه در واقع رگه‌های پختگی در شعر شاعران جوان و حتی نوجوان ما به چشم می‌خورد، شاید یکی از دلایلش این باشد که بعد از انقلاب امکان مطالعه فراگیر حاصل شده و منابع مختلفی برای کسب دانش در روزگار ما بوجود آمده است.

نظری خاطرنشان کرد: اینکه می‌گوییم جنسی از پختگی و حکمت در حرفها و شعرهای نسل جوان ما به چشم می‌خورد به این معنا نیست که ما شعر های ناپخته نداریم، قطعا سره و ناسره با هم هستند؛ اما پیش از این ما باید خیلی منتظر می‌ماندیم تا شاعران به چنین درجه‌ای از پختگی، معرفت و حکمت برسند و رو به گفتن این حرف‌ها بیاورند.