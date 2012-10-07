  1. بین الملل
۱۶ مهر ۱۳۹۱، ۱۵:۰۱

روسیاالیوم:

درگیری های شهر جربه تونس 50 زخمی برجای گذاشت

درگیری های شهر جربه تونس 50 زخمی برجای گذاشت

منابع تونسی از وقوع درگیری در شهر جربه در جنوب شرق پایتخت این کشور و زخمی شدن پنجاه پلیس خبر دادند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه روسیا الیوم ، منابع تونسی گزارش دادند: در درگیری های دیروز در شهر جربه در استان مدنین حدود 50 پلیس زخمی شدند.

این منابع بیان کردند: در این درگیری ها همچنین هشت خودروی وابسته به نیروهای امنیتی به آتش کشیده شد و تعدادی از غیر نظامیان نیز زخمی شدند.

این تظاهرات در اعتراض به تخلیه زباله ها در شهر قلاله از توابع استان مدنین که  مقامات تونس تا اواخر سال 2013 تخلیه زباله در آن را تمدید کرده اند برگزار شده است.

جزیره جربه در 500 کیلومتری جنوب شرق پایتخت تونس واقع شده است.

کد مطلب 1714165

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