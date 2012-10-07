به گزارش خبرگزاری مهر، علی اسماعیلی که صبح امروز 16 مهر در آئین گشایش هشتمین نمایشگاه کتاب استان قزوین سخن می‌گفت، با اشاره به جایگاه کتاب در جامعه و اهتمام همه مسئولان برای فضاسازی مناسب و حمایت از نشر کشور گفت: معاونت امور فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به همین منظور 24 نمایشگاه کتاب استانی در سال جاری برگزار خواهد کرد.

سرپرست معاونت امور فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با اشاره به منویات مقام معظم رهبری در حوزه کتاب افزود: رهبر عظیم‌الشان انقلاب خود از خبرگان در حوزه نشرهستند و معاونت امور فرهنگی نیز در راستای تحقق منویات حضرت آقا تمام تلاش خود را خواهد کرد.

اسماعیلی برگزاری نمایشگاه کتاب در استان‌ها را زمینه دسترسی آسان به تازه‌های نشر دانست و گفت: قطعاً برگزاری نمایشگاه‌های کتاب استانی موجب بالا رفتن سطوح کتابخوانی و در نهایت افزایش سرانه مطالعه کشور می‌شود.

وی برنامه ریزی و اقدامات هدفمند به صورت بلند مدت و کوتاه مدت در راستای تولید محتوای خوب و ترویج و تبلیغ مناسب و توزیع گسترده را از مهمترین اقدامات برای بالا رفتن سرانه مطالعه در کشور دانست و ادامه داد: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی نیز در همین راستا علاوه بر برگزاری نمایشگاه‌های کتاب به صورت هدفمند، به حمایت‌های خود از کتاب های دینی و ارزشمند ادامه خواهد داد و نسبت به خرید آنها اقدام می‌کند.

سرپرست معاونت امور فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به کاهش ترجمه نسبت به تالیف در حوزه کتاب کودک و نوجوان افزود: این اتفاق حرکتی میمون و مبارک در حوزه نشر است و باید تلاش کنیم تا در همه حوزه‌ها در تالیف کتب برتری داشته باشیم.

علی اسماعیلی راه‌اندازی رادیو کتاب را اقدامی ارزنده در حوزه اطلاع رسانی و تبلیغ کتاب دانست و گفت: صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران اقدام به راه‌اندازی رادیو کتاب در راستای تحقق منویات رهبر معظم انقلاب کرده که قطعاً معاونت امور فرهنگی با جدیت از این موضوع حمایت خواهد کرد.

هشتمین نمایشگاه کتاب استان قزوین با شرکت 340 ناشر و 30 هزار عنوان کتاب از 16 تا 22 مهرماه در محل برگزاری نمایشگاه‌های بین‌المللی استان قزوین برپا خواهد بود.