حمایت اوقاف مازندران از طلاب

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام سیف الله سهرابی در نشست پیگیری اجرای نیات واقفان خیراندیش استان اظهار داشت: از جمله وظایف اصلی و اساسی اوقاف و امور خیریه اجرای دقیق نیات واقفان خیراندیش استان بوده که اوقاف تمام تلاش و سعی خود را بکار می گیرد تا به اجرای دقیق نیات واقفان نیک اندیش بپردازد.

وی افزود: از ابتدای سالجاری تاکنون حدود 500 میلیون ریال از نیات واقفان خیراندیش به طلاب و مدرسان حوزه های علمیه و دانش آموزان و دانشجویان بی بضاعت مساعدت شده است.

سهرابی گفت: از محل اجرای نیات واقفان خیراندیش پنجاه میلیون ریال به مستمندان و فقرا مساعدت شد که این مبلغ توسط ادارات اوقاف و امورخیریه از فروردین ماه تا پایان شهریور به این افراد مساعدت شده است.

آغاز عملیات اجرایی امامزاده زینب خورشید کلا گلوگاه



محمد باقر دینی، رئیس اداره اوقاف و امور خیریه بهشهر، از عملیاتی شدن پروژه امامزاده بی بی زینب (س) خورشید کلا گلوگاه خبر داد.

وی افزود: این پروژه با اعتبار یک میلیارد تومان با کار فرمایی اداره کل اوقاف و امور خیریه مازندران و اوقاف شهرستان بهشهر و با نظارت دستگاه نظارت ، معاونت فنی و طرحهای عمرانی احداث خواهد شد.

وی ادامه داد: پروژه مذبور با زیر بنایی بالغ بر هزار و ۲۵۰ متر مربع در چهار طبقه شامل زیر زمین، آشپزخانه، سرویسها، آسانسور، راه پله، مکان قبر مطهر، طبقه همکف نمازخانه، طبقه دوم سالن جلسات و دفتر هیئت امنا وطبقه سوم خانه عالم در نظر گرفته شده است.