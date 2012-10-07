مجید شکوهی مقدم در حاشیه مراسم افتتاح دستگاه دوم آنژیوگرافی بخش قلب بیمارستان شفا در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: این دستگاه از کلیه بیماری های قلبی فیلم برداری می کند و پس از پوزیشین های مختلف تشخیص ناحیه داده می شود.

وی افزود: دستگاه آنژیوگرافی به غیر از نشان دادن بیماری های قلبی برای نشان دادن بیماری های پری فال و مغزی هم کاربرد دارد.

رئیس بخش انژیوگرافی ادامه داد: این دستگاه درمان های قلبی را بدون عمل جراحی قلب انجام می دهد.

شکوهی مقدم تعداد مراجعین بیماری های قلبی به بخش آنژیوگرافی بیمارستان شفا را 20 تا 30 نفر دانست و بیان داشت: این دومین دستگاه است که در بیمارستان شفا فعال است ولی این دستگاه پیشترفته تر است.

