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۱۶ مهر ۱۳۹۱، ۱۴:۳۶

در کهگیلویه و بویراحمد/

اجرای 550 برنامه فرهنگی هنری درسال جاری/ انتصاب رئیس ارشاد بهمئی

اجرای 550 برنامه فرهنگی هنری درسال جاری/ انتصاب رئیس ارشاد بهمئی

یاسوج – خبرگزاری مهر: معاون فرهنگی مطبوعاتی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی کهگیلویه و بویر احمد گفت: امسال 550 برنامه مختلف فرهنگی هنری در نقاط مختلف استان برگزار شد.

به گزارش خبرنگار مهر، کرم الله محمد پور ظهر یکشنبه در جمع خبرنگاران افزود: اجرای فعالیتهای فرهنگی وهنری متنوع وکیفی با هدف توسعه و ترویج فرهنگ دینی در اولویت برنامه های اداره کل فرهنگ وارشاد اسلامی است.

وی فرهنگ را یکی از تاثیر گذارترین ابزارها برای انتقال اموزه های دینی عنوان کرد و بیان داشت: در این راستا طی شش ماه گذشته چندین جشنواره و برنامه فرهنگی با موضوع دینی در این استان اجرا شده است.

محمدپور، تولید محصولات فرهنگی هنری، تعامل با موسسات فرهنگی وهنری و اجرای فعالیت های فرهنگی و هنری در بخش ها و روستاها را از محورهای فعالیت فرهنگ و ارشاد عنوان کرد و اظهار داشت: ساماندهی خبرگزاری ها و مطبوعات و شناسنامه دار شدن آنها، تشکیل خانه مطبوعات و توجه ویژه به موسسات قرآنی و کانون های مساجد از دیگر برنامه های محقق شده در شش ماهه نخست سال جاری بوده است.

معاون فرهنگی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان همچنین از تغییر رئیس اداره ارشاد شهرستان بهمئی خبر داد و گفت: "عبدالمحمد نمازی" به عنوان رئیس جدید این اداره، جانشین "علی تقی زاده" شده است.

وی افزود: نمازی کارشناس ارشد علوم قرآنی و از نیروهای مجموعه فرهنگ و ارشاد اسلامی استان است.
 

کد مطلب 1714172

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