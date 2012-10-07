وجود 1300 جلد کتاب کودک در کتابخانه چالوس

رودابه آزادیان در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: بخش کودک کتابخانه در اول تیر ماه امسال افتتاح که شامل قفسه کتاب، نشریات، میز و صندلی و پازلها، بازیهای هوشی و سنجش هوش جورچین است.

وی با تاکید بر نقش کتاب و فرهنگ مطالعه در زندگی افزود: بیش از هزار و 300 جلد کتاب کودک در این کتابخانه موجود است.



آزادیان از عضو شدن همه کودکان مهد کودک ها در این کتابخانه خبر داد و افزود: تمامی مهدها با 50 درصد تخیف عضو کتابخانه چالوس خواهند شد.

وی افزود: به مناسبت روز کودک، کتابخانه عمومی چالوس با همکاری مهدکودکهای ماهک و مهر و سحر، جشن بسیار باشکوهی با حضور کتابداران و رئیس اداره فرهنگ وارشاد اسلامی شهرستان چالوس و والدین و مربیان مهد کودکهای سطح شهرستان در این کتابخانه برگزار کرد.

وی افزود: دراین جشن گروههای نمایشی مهد کودک ها برنامه های شاد و متنوعی را به اجرا درآورده و عضوهای کودک کتابخانه با پلاکاردهای مخصوص تبلیغاتی کتابخانه و شعر کتاب حضور داشتند.