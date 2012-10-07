آغاز به کار جشنواره فرهنگی یک هفته با کانون در البرز

به گزارش خبرنگار مهر جشنواره فرهنگی یک هفته با کانون به مناسبت روز جهانی کودک و با همت کانون پرورشی فکری استان البرز از یکشنبه آغاز به کار کرد.

اجرای برنامه هایی شامل مهارت شعر خواندن و تربیت تفکر و زبان، تربیت تماشا و جهان بینی و تربیت رفتار بین فردی کودک و نوجوان از جمله برنامه های این جشنواره خواهد بود.

مخاطبان اصلی برنامه یک هفته با کانون علاوه بر کودکان و نوجوانان 6 تا 16 سال، اولیای تربیتی، مربیان و معلمان و مسئولان استان هستند.

درحاشیه این جشنواره یک نمایشگاه با غرفه های معرفی فعالیت های اسلامی، کتاب، معرفی شخصیت، کارگاه های ادبی و شعر خوانی، بازی و سرگرمی ، نقاشی ، سفال، خوشنویسی، کاردستی، نجوم، قصه گویی و نمایش خلاق و گریم فعال شده است.

نمایش عروسکی با عنوان جینقیلی و فینقیلی از دیگر برنامه های جنبی این جشنواره است.

برگزاری ویژه برنامه روز جهانی کودک در کرج

مسئول اجرایی جشنواره یک هفته با کانون در گفتگو با خبرنگار مهر، از برگزاری ویژه برنامه روز جهانی کودک

در 17 ام مهر ماه در مجتمع فرهنگی هنری شهید پناهی کانون واقع در خیابان شهید صدوقی، با حضور هزار و500 دانش آموز از مدارس سطح شهر کرج، با برنامه های متنوع و شاد خبر داد.

میترا فرهادیان اظهار داشت: کارگروه شعر خوانی استان البرز نیز در روز پنجشنبه 20 مهر، دستاورد های خود را به نمایش خواهد گذاشت.

برگزاری نشستی با اعضای نوجوان ودعوت ازنمایندگان معاونت فرهنگی کشور و اساتید برجسته ی ادبیات استان همراه با برنامه های مسابقه مشاعره وشعر خوانی از دیگر برنامه های این هفته خواهد بود که فرهادیان به آنها اشاره کرد.

