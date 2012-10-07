جایگزین پورمحمدی در شبکه 3 مشخص شد

به گزارش خبرنگار مهر، طی حکمی از سوی علی دارابی معاون سیمای جمهوری اسلامی، علی اصغر پورمحمدی به سمت مشاور عالی معاونت سیما و مجید زین العابدین جایگزین وی شد.

گفته می شود این تغییر در راستای استراتژی معاونت سیما برای جوانگرایی و سپردن مسئولیت ها به نیروهای متعهد و جوان صورت گرفته است.

زین العابدین دارای مدرک کارشناسی ارشد علوم سیاسی و پیش از این قائم مقام مدیر شبکه سه سیما بوده است.

پورمحمدی نیز پیش از شبکه سه، مدیریت شبکه تهران را بر عهده داشت و در کارنامه کاری او مدیریت واحد مرکزی خبر صدا و سیمای کرمان، گروه اجتماعی رادیو تهران، گروه اجتماعی شبکه یک سیما و مدیریت گروه اجتماعی شبکه سه به چشم می‌خورد.