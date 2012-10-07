  1. هنر
۱۶ مهر ۱۳۹۱، ۱۴:۰۴

طی حکمی از سوی معاونت سیما

جایگزین پورمحمدی در شبکه 3 مشخص شد

جایگزین پورمحمدی در شبکه 3 مشخص شد

علی اصغر پورمحمدی از سمت خود کنار رفت و اکنون مجید زین العابدین که قائم مقام وی بود جایگزین وی شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، طی حکمی از سوی علی دارابی معاون سیمای جمهوری اسلامی، علی اصغر پورمحمدی به سمت مشاور عالی معاونت سیما و مجید زین العابدین جایگزین وی شد.

گفته می شود این تغییر در راستای استراتژی معاونت سیما برای جوانگرایی و سپردن مسئولیت ها به نیروهای متعهد و جوان صورت گرفته است.

زین العابدین دارای مدرک کارشناسی ارشد علوم سیاسی و پیش از این قائم مقام مدیر شبکه سه سیما بوده است.

پورمحمدی نیز پیش از شبکه سه، مدیریت شبکه تهران را بر عهده داشت و  در کارنامه کاری او مدیریت واحد مرکزی خبر صدا و سیمای کرمان، گروه اجتماعی رادیو تهران، گروه اجتماعی شبکه یک سیما و مدیریت گروه اجتماعی شبکه سه به چشم می‌خورد.

کد مطلب 1714178

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