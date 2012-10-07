مجتبی رمضان‌بیگی در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره دعوت میلاد نوری به تیم ملی تصریح کرد: خوشحالم که بالاخره کارلوس‌ کی‌روش" میلاد نوری را دید و به تیم ملی دعوت کرد. البته کادر فنی تیم ملی چاره دیگری هم نداشت چرا که نوری با بازی‌هایش آنها را قانع کرد که در لیست جدید قرار بگیرد.

وی با تاکید بر اینکه حداقل دو بازیکن صبا می‌توانستند در لیست کی‌روش باشند، گفت: چرا یک مدافع پخته و با تجربه مثل مرتضی کاشی نباید در تیم ملی باشد؟ حتی مجید حیدری و رامین رضائیان هم این فصل فوق العاده ظاهر شده‌اند. چرا بازیکنانی که بعضا تیم هم ندارند و گاهی در ترکیب اصلی باشگاه خودشان هم به میدان نمی‌روند، به تیم ملی دعوت می‌شوند ولی بازیکنان ما نباید در تیم ملی باشند؟ جرم این بازیکنان فقط این است که در صبا بازی می‌کنند.

رمضان‌بیگی درباره جدایی مجتبی حسینی و حمید مطهری از کادر فنی صبا هم افزود: صمد مرفاوی از این دو مربی عذرخواهی کرد و خواست که محمود فکری را به کادر فنی اضافه کنیم. به هرحال آنها با هم مشکلی نداشتند و این حق مرفاوی بود که دستیارانش را خودش انتخاب کند.