به گزارش خبرنگار مهر، بخش نشر دیجیتال ششمین نمایشگاه بین المللی رسانه های دیجیتال در فضایی بیش از 10 هزار متر مربع میزبان بیش از 300 ناشر دیجیتال در حوزه هایی چون نرم‌افزارهای رسانه‌ ای، محتواهای دیجیتال فرهنگی و بازی‌های رایانه ای است.

علی جاودانی- مدیر بخش نشر دیجیتال ششمین نمایشگاه رسانه‌های دیجیتال با بیان اینکه نشر دیجیتال برای نخستین بار در این نمایشگاه حضور یافته است، تاکید کرد: بار محتوایی بیشتر این بخش مربوط به محتواهای فرهنگی‌، مذهبی و عقیدتی‌، آموزشی و کودک و نوجوان است.

وی با بیان اینکه بخش بازی‌های رایانه ای از تولیدکنندگان و طراحان بازی‌های داخلی تشکیل شده است، ادامه داد: در عین حال یک غرفه متمرکز برای عرضه‌ بازی‌های رایانه ای خارجی که مورد تأیید مرکز توسعه فناوری اطلاعات و رسانه‌های دیجیتال باشد در نظر گرفته شده است.

جاودانی از عرضه محصولات فرهنگی و رسانه ای دیجیتال کشور که همه مجوز نشر از مرکز توسعه فناوری اطلاعات و رسانه های دیجیتال دارند، برپایی غرفه آشنایی با روال ثبت نرم‌افزار و گرفتن انواع مجوزهای نشر و تکثیر دیجیتال به عنوان فعالیتهای بخش نشر دیجیتال در نمایشگاه رسانه های دیجیتال خبرداد و گفت: درهمین حال غرفه حمایتی برای تولیدکنندگان نوپا و نوظهور صنعت نرم‌افزار نیز برپا شده است که این تولیدکنندگان می‌توانند تک ‌محصولات خود را با تخفیف حداکثری به مخاطبان ارائه کنند.

مدیر بخش نشر دیجیتال ششمین نمایشگاه رسانه‌های دیجیتال از برپایی غرفه‌ نمایش برگزیدگان ادوار مختلف رسانه‌های دیجیتال، آسیب‌شناسی بازی‌های رایانه‌‌ ای برای والدین و کاربران، غرفه نظرسنجی تخصصی حوزه‌ صنعت نرم‌افزار، غرفه بانک ایده و غرفه‌ انتخاب اثر برتر جشنواره رسانه‌های دیجیتال از نگاه مخاطب خبر داد و گفت: در این غرفه‌ آخرین دستاوردهای نرم‌افزاری که در حال حاضر در حال داوری هستند به ‌نمایش گذاشته می‌شوند و نظر بازدیدکنندگان درباره‌ این آثار گرفته می‌شود.