به گزارش خبرگزاری مهر، منصور عبادی افزود: با توجه به برنامه‌های تحولی کمیته امداد و رویکرد جدید خدمت رسانی به مددجویان موضوع توانمند سازی اعضای خانواده‌ها با محوریت اشتغال از اولویت‌های کاری این نهاد بوده و طی سال‌های اخیر به ویژه در سال جهاد اقتصادی به توفیقات خوبی دست یافته است.

وی کسب رتبه نخست اشتغال در استان و رتبه دوم کشوری در ایجاد مشاغل خانگی را از جمله موفقیتهای کمیته امداد استان زنجان عنوان کرد و افزود: در سال جاری نیز که از سوی مقام معظم رهبری به سال تولید ملی و حمایت از کار و سرمایه ایرانی نامگذاری شده است، بیش از چهار هزار طرح اشتغالزایی توسط این نهاد اجرا می‌شود.

معاون اشتغال و خودکفایی کمیته امداد امام خمینی (ره) استان زنجان تصریح کرد: سال گذشته با توجه به حمایت‌هایی که از سوی استاندار و همکاری بانک‌های عامل صورت گرفت، بیش از پنج هزار و 500 نفر از جامعه هدف کمیته امداد استان زنجان و سایر نیازمندان از خدمات طرح‌های اشتغال این نهاد بهره‌مند شدند.

عبادی در ادامه ابراز امیدواری کرد: با توجه به برنامه‌ریزی های صورت گرفته و حمایت‌های مسئولان استان در سال جاری نیز برنامه‌های هدف‌گذاری شده در حوزه اشتغال این نهاد محقق شود.

عبادی در بخش دیگری از سخنان خود طرح‌های اشتغال اجرا شده توسط کمیته امداد استان زنجان را در بخش تولیدات دامی و کشاورزی، صنایع کشاورزی و طرح‌های خدماتی و فنی عنوان کرد و افزود: برای اجرای این طرح ها اکثر افراد مورد نظر آموزش‌های مرتبط را گذرانده مدرک فنی مهارت را دریافت کرده‌اند.

وی همچنین با اشاره به میران اعتبار اختصاص یافته برای اجرای طرح‌های اشتغالزایی در سال جاری افزود: این مبلغ نسبت به سال گذشته 30 درصد افزایش یافته است.