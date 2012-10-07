دانش آموزان قمی دو رتبه در مسابقات جهانی نقاشی کسب کردند

به گزارش خبرنگار مهر، حسن مطیع در جلسه شورای آموزش و پرورش شهرستان قم که قبل از ظهر یکشنبه در محل فرمانداری قم برگزار شد، اظهار داشت: در معاونت آموزش متوسطه شاهد کسب 16 رتبه کشوری طی سال گذشته تحصیلی بوده ایم که از جمله آنها می توان به رتبه اول جشنواره روش های فعال تدریس در حسابان، رتبه اول مسابقه کتابخوانی با محتوای دروس روانشناسی و جغرافیا و رتبه اول مسابقه تولید محتوای الکترونیکی اشاره کرد.



وی افزود: همچنین رتبه نخست جشنواره تجارب موفق آموزش درس زبان انگلیسی، رتبه اول مسابقه طراحی سوال استاندارد درس رایانه و طراحی پرسش سایت رایانه دبیران، کسب مقام اول فراخون ملی رویکرد فرهنگی تربیتی و رتبه نخست ارزشیابی سالانه گروه های ریاضی توسط پایگاه کشوری ریاضی از دیگر موفقیت های آموزشی تیم های دانش آموزی و آموزشی قم در سطح کشوری است.



مطیع ادامه داد: همچنین دانش آموزان قمی توانستند رتبه های 2 و چهار جهانی را در مسابقات جهانی نقاشی با عنوان سلامت و تندرستی کسب کنند.



معاون آموزش متوسطه اداره کل آموزش و پرورش قم تاکیدکرد: کسب سه رتبه کشوری در المپیاد های علمی و آموزشی دروس فیزیک، زیست شناسی و ریاضی، کسب چهار عنوان اول کشوری در مسابقه علمی عملی، جشنواره هنری هنرستان های فنی و حرفه ای و کارو دانش و مسابقات عملی مهارت در رشته های صنایع دستی، مدیریت خانواده، عکاسی با فیلم سیاه و سفید و گرافیک از دیگر موفقیت های در حوزه آموزش متوسطه آموزش و پرورش قم است.



برنامه های آتی معاونت آموزش متوسطه اداره کل آموزش و پرورش استان



وی با اشاره به کسب 250 رتبه زیر سه هزار در کنکور سراسری دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی توسط دانش آموزان قمی، اظهار داشت: از جمله برنامه های آتی این معاونت در راستای سند تحول بنیادین در سال تحصیلی 92- 91 می توان به جلوگیری از افزایش کمی رشته علوم انسانی و تلاش در جهت برنامه های کیفی، افزایش مدارس یک نوبت در استان و استفاده از ظرفیت کامل مدارس خاص یاد کرد.



وی ادامه داد: اجرای طرح توامند سازی مدیران از طریق آموزش و برگزاری کارگاه های آموزشی و آزمون آیین نامه های آموزشی و اجرایی، اهدا کتاب های کمک آموزشی به آموزشگاه ها به خصوص مدارس خاص تازه تاسیس و تجهیز آزمایشگاه مدارس و ایجاد مدارس خاص نمونه دولتی و استعداد های درخشان از دیگر برنامه های آتی این معاونت در سال جدید است.



انتظار از شورای آموزش و پرورش



مطیع در پایان تاکید کرد: اختصاص فضا به منظور احداث چهار هنرستان در نقاط مرکزی نواحی چهارگانه آموزش و پرورش و اختصاص اعتبارات مربوط به تجهیز آزمایشگاه ها، کتابخانه ها وتجهیزات کارگاه های هنرستان ها مطابق سر فصل دروس هنرستان ها و تامین تجهیزات برای هنرستان های جدید التاسیس از انتظارات معاونت آموزش متوسطه اداره کل آموزش و پرورش استان از شورای آموزش و پرورش است.

