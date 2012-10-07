باند فرودگاه تبریز تمام بتن ساخته می شود

به گزارش خبرنگار مهر ، علی رستمی امروز در بازدید معاون عمرانی استاندار آذربایجان شرقی از مراحل اجرای باند فرودگاه تبریز گفت: اجرای این بازسازی در باند فرودگاه تبریز نیاز به 230 میلیارد ریال اعتبار دارد که بخشی از آن در اختیار پیمانکار طرح قرار گرفته و این روند بازسازی از دهم مرداد ماه سالجاری آغاز شده است.

وی در خصوص مشخصات فنی اجرای این طرح ابراز داشت: باند اصلی با 105 سانتی متر لایه برداری به صورت تمام بتن اجرا می شود که در نوع خود بی نظیر و برای نخستین بار در کشور اجرا می شود.

معاون عمرانی استاندار نیز گفت: اگر شرایط آب و هوایی در منطقه به شکل مناسبی پیش برود تا عید نوروز می توان از این باند بهره برداری کرد.

محمد اشرف نیا اظهار داشت: بازسازی این باند یک پروژه ملی است و اجرای ان ارتقاء جایگاه عمرانی فرودگاه تبریز در سطح ملی را در پی دارد.