تشریح برنامه های هفته کودک/ قصه گویی کودکان گلستان در رادیو

به گزارش خبرنگار مهر، حسین سمیعی ظهر یکشنبه در نشست مشاوران نوجوان کانون گلستان، به روز شمار"هفته جهانی کودک" و به دو نشست دیگر مشاورین نوجوان با مسئولین استانی و شهری اشاره کرد و گفت: شعار امسال این هفته ؛ "کودک، خانواده و جامعه" نامگذاری شده و متناسب با آن روز شنبه با نام "کودک، رسانه و خانواده" نامگذاری شده، روز یکشنبه "کودک، خانواده و جامعه"، روز دوشنبه "تربیت، کودک و بازی"، روز سه شنبه "حقوق کودک"، روز چهار شنبه "کودک و ایمنی"، روز پنج شنبه " کودکان با نیازهای ویژه" و روز جمعه "کودک، مسئولیت های اجتماعی و طبیعت" نامگذاری شده است.

وی اظهار داشت: بهترین و مناسب ترین راه برای رسیدن به راهکار مناسب، نشست با مشاورین و اعضای نوجوان کانون است که ایده ها و نظرات آنها می تواند برای برنامه ریزی فعالیت های کانون بکار رود. در واقع این افراد نماینده اعضای کانون هستند که ایده ها، انتقادات و پیشنهادات آنها را به ما منتقل می کنند و خلاق ترین، محبوب ترین افراد جامعه در بین همین افرادی هستند که قرار است مدیران آینده این نظام مقدس شوند و در راه آرمان های انقلاب تلاش و کوشش کنند.

سمیعی در ادامه افزود: امروز افتتاحیه "جشنواره و نمایشگاه یکهفته با کانون" را در مجتمع فرهنگی هنری گرگان خواهیم داشت که متعاقب با آن در مراکز فرهنگی هنری سراسر استان نیز جشنواره برپا خواهد بود.

رونمایی کامیونت نمایش عروسکی

وی از رونمایی کامیونت نمایش عروسکی کانون در این روز اشاره کرد و گفت: این کامیونت که با همکاری ستاد مدیریت بحران استان تجهیز شده به فعالیت های سیّار نمایش عروسکی و نمایشی در سطح استان خواهد پرداخت.

سمیعی در پایان از کلیه خانواده ها دعوت کرد تا به همراه فرزندان خود در این هفته از جشنواره و نمایشگاه یک هفته با کانون بازدید نمایند.

در ادامه نشست مشاورین نوجوان کانون گلستان ، ممشلی معاون صدای مرکز گلستان به نقش رسانه های نوین در عصر کنونی اشاره کرد و گفت: امروزه علاوه بر بازی ها رسانه های جدید بوجود آمده اند و فرآیند آموزش رفتارهای اجتماعی را برای خانواده تسهیل کرده اند اما باید مواظب بود که از این رسانه های نوین به نحو شایسته و مطلوب استفاده کنیم و در کنار همه آموزش های رسمی که امروزه جامعه در اختیارمان قرار می دهد به فکر آموزش یک حرفه هم باشیم و کار کردن را از همین دوران کودکی بیاموزیم.

وی در پاسخ به این سئوال مشاور نوجوان که آیا نیازسنجی از کودکان و نوجوانان به عمل آوریده اید یا نه؟ گفت: ما در واحد پژوهش و تحقیقات خود به همه این نیازها می پردازیم اما این نکته را نباید فراموش کرد که پژوهش بدون همفکری و مشاوره موثر نخواهد بود و برای برنامه ریزی و برنامه سازی باید همفکری در کنار پژوهش ها قرار گیرد و جلسه امروز برای ما رسانه ای ها نوعی همفکری است که می توانیم بر اساس راهکارهای شما برنامه های خود را بروز و بهینه سازیم.

ممشلی همچنین با نگاهی به ظرفیت و پتانسیل بالای اعضای کانون گلستان در زمینه شعر و ادبیات مژده داد که از اول آبانماه برنامه "مشاعره" را با حضور اعضای کانون در رادیو گلستان تولید و پخش خواهند کرد.

وی همچنین درباره همکاری کانون با صدا و سیمای مرکز گلستان تصریح کرد که این همکاری مطلوب است و اکنون مربیان کانون در رادیو به قصه گویی می پردازند و این آمادگی وجود دارد که کودکان و نوجوانانی که توانایی قصه گویی را دارند برای همسالان خود در رادیو قصه بگویند.

کوکان و نوجوانان گلستانی در رادیو قصه می گویند

وی تصریح کرد که کتاب و کتابخوانی در راس برنامه های رادیو است و برنامه های کودک و نوجوان در رادیو گلستان بهصورت یکروز در میان و بصورت مجزا برای "کودک" و "نوجوان" در تمام ایام سال پخش می شود که برنامه های رادیو به دور از هر گونه تعصب قومی در حال تولید و پخش برنامه است و برنامه های برون مرزی زیادی را رادیو گلستان اجرا می کند .

ممشلی در پایان گفت: کانون دارای پتانسیل زیادی در زمینه های فرهنگی، هنری و ادبی عمیقی است و این جلسه مقدمه ای است برای بهبود برنامه های صدا و سیمای گلستان و فتح بابی است برای همکاری های بیشتر بین کانون و صدا و سیمای مرکز گلستان که امیدواریم از همفکری ،مشاوره و تجربیات کانون در برنامه های فرهنگی بتوانیم به نحو شایسته استفاده کنیم.