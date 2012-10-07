تبیین عقبه تئوریک نهاد رسانه مسئولیت اصلی حوزه علمیه است

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام علی نهاوندی در نشست تخصصی ضرورت تعامل حوزه علمیه و رسانه ملی که در محل مجتمع رضوان صدا وسیمای خراسان رضوی برگزار شد، گفت: باید در سیاست‌گذاری مبانی دینی، فقه رسانه، حکمت و فلسفه هنر و رسانه، اخلاق رسانه، ساختار رسانه دینی و حتی کارکردهای رسانه دینی بحث شود و هنوز تکلیف حوزه علمیه با فن‌آوری‌های نوین رسانه‌ای مشخص نیست.

وی رصد آثار و تفکراتی که در رسانه ارائه می‌شود را بر پایه این آینده‌نگری و آینده‌پژوهی ضروری دانست و گفت: مسئولیت دوم حوزه‌های علمیه، تولید محتوا و پیام با هدف نهادینه‌سازی دین است که باید به آسیب‌های فرهنگی و راهکارهای برون‌داد توجه شود.

وی افزود: سوم تربیت محقق و مبلغ رسانه‌ای و چهارم تربیت مدیر رسانه است که باید برای تمام مراکز فرهنگی و اندیشه‌ای متولی ایجاد کند.

مدیرکل صدا و سیمای مرکز خراسان رضوی در ادامه تأکید کرد: حوزه‌های علمیه باید در سه بخش مدیریت کنند و اندیشه و تفکرشان جاری شود؛ بخش‌های آموزش و پرورش، آموزش عالی در حوزه‌های علوم انسانی و اسلامی و رسانه‌های جمعی به ویژه رادیو و تلویزیون که دغدغه رهبری نیز در این بخش‌ها بسیار جدی است.

وی مسئولیت دیگر را نظارت بر محتوای دینی و اخلاقی رسانه با نگرش کلان و سیستمی دانست و پیشنهاد کرد: باید مرکز مطالعات راهبردی فقه حکومتی در حوزه علمیه شکل گیرد که بخشی از آن موضوع نظام تعاملی و رسانه‌ای است و باید بر مبنای فقه حکومتی نه حکم حکومتی باشد.

مدیرکل صدا و سیمای خراسان رضوی گفت: کاوش نسبت دین و رسانه به معنی کلان خود، امری است که امروز به دلیل گسترش بخش‌های تئوری‌سازی و فن‌آوری رسانه در بخش‌های مختلف بحث می‌شود و قبلا در غرب مطرح شده است، رسانه فرهنگ جامعه را می‌سازد و این امر عهده‌دار تعاملی در رسیدن به این مباحث است.

وی با تأکید بر اینکه بعد از انقلاب اسلامی، این موضوع شکل دیگری پیدا کرده و مباحث مهمی مثل ماهواره نیاز به اقدامات ویژه‌ای دارد، گفت: برخی نظریه‌پردازان در موضوع رویکرد دین و رسانه قائل به این هستند که دین مأموریت رسانه نیست و زایش رسانه با اندیشه‌های غربی شکل گرفته است و به سوی اباحه‌گری در جامعه، لذت‌طلبی و مصرف‌گرایی میل دارد.

حسین گودرزی رئیس مرکز پژوهش های اسلامی صدا وسیما نیز در این نشست با اشاره به اینکه مشارکت سازنده بین حوزه و رسانه به پرهیز از فعالیت های موازی و تکراری می انجامد، گفت: همزبانی بین این دو پدیده باید در راستای افزایش تعاملات صورت گیرد در غیر این صورت اصل ارتباطات مخدوش و فضای تعامل تبدیل به فضایی غیر واقعی می شود و در کنار یکدیگر بودن راهبرد مقابله با این آسیب است.

وی با اشاره به اینکه اگر چه رسانه زاییده مدرنیته است، اما در کنار زاییده‌های دیگر مدرنیته قرار دارد و به صرف این مسئله نمی‌توان از آن بهره نبرد، گفت: برخی نیز قائل هستند که از رسانه می‌توان استفاده کرد، اما رسانه به ظرف دیگری نیاز دارد که مهیا برای پردازش مبانی دینی در ابعاد مختلف اخلاقی، اجتماعی، سیاسی و معرفتی باشد.

وی افزود: این حرف نیز اگرچه درست است، اما این مسئله در بحث کتاب نیز وجود دارد که بسیاری از مباحث دینی در قالب کتاب و تنزل‌یافته مطرح می‌شود.