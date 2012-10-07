به گزارش خبرگزاری مهر، مصطفی اسدزاده، مدیر ارتباطات پژوهشی پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با اعلام این خبر افزود: طی مذاکرات انجام شده با معاونت پژوهشی دانشگاه امام صادق (ع) تصمیم گرفته شد سه اثر پژوهشی پژوهشگاه از سوی انتشارات این دانشگاه و با درج نشان مشترک، به زودی چاپ شود.

وی افزود: «اسلام گرایی در غرب پس از 11 سپتامبر»، «ظرفیت‌های فراروی جهان اسلام در فضای مجازی» و «مبانی نظری بیداری اسلامی از نگاه امام خمینی(ره) و آیت‌الله خامنه‌ای» سه اثر پژوهشی پژوهشگاه فرهنگ، ‌هنر و ارتباطات است که کلیه مراحل ارزیابی، ‌داوری و نظارت علمی پژوهشگاه بر روی این سه اثر اعمال شده و با تأیید پژوهشگاه و دانشگاه امام صادق(ع) به صورت مشترک چاپ خواهد شد.

وی به تعامل و همکاری خوب دانشگاه امام صادق(ع) با پژوهشگاه به ویژه در زمینه چاپ مشترک کتاب اشاره کرد و گفت: پیشتر نیز کتاب «تاریخ تمدن و ملک مهدوی» که از دستاوردهای پژوهشی پژوهشگاه بود در سال 1390 از سوی انتشارات دانشگاه امام صادق (ع) در شمارگان 1500 نسخه منتشر شد و اخیراً نیز چاپ دوم این کتاب در اختیار محققان و علاقه مندان قرار گرفته است.

مدیر ارتباطات پژوهشی پژوهشگاه همچنین به مکاتبات و مذاکرات صورت گرفته با ناشران دانشگاهی و ناشران حوزه فرهنگ و هنر اشاره کرد و گفت: از ابتدای تابستان امسال، سیاست چاپ مشترک کتاب را در دستور کار قرار داده ایم و تاکنون به نتایج خوبی رسیده ایم.

اسدزاده، مخاطبان دستاوردهای پژوهشی پژوهشگاه را سیاستگذاران فرهنگی، کارگزاران، محققان و پژوهشگران عرصه فرهنگ، ‌هنر و ارتباطات و نیز استادان و دانشجویان دانشگاهها دانست و افزود: هر اثر پژوهشی از مرحله تعریف تا مرحله صدور مجوز برای انتشار آن، کلیه مراحل نظارت، ‌داوری و ارزیابی را در این پژوهشگاه با حضور صاحبنظران و نخبگان حوزه فرهنگ و هنر پشت سر می گذارد و کلیه هزینه های تولید یک اثر پژوهشی از سوی پژوهشگاه پرداخت می شود.

مدیر ارتباطات پژوهشی پژوهشگاه با تأکید بر اینکه سعی و تلاش پژوهشگاه بر این بوده تا طرحهای پژوهشی، کاربردی،‌مساله محور و در راستای نیازهای پژوهشی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و در حوزه فرهنگ و هنر و ارتباطات باشد از همکاری با ناشران فعال حوزه فرهنگ و هنر در چاپ مشترک کتاب استقبال کرد و گفت: پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات آمادگی دارد تا بر اساس تفاهم نامه و قرارداد همکاری مشخص با ناشران، نسبت به چاپ دستاوردهای پژوهشی خود اقدام نماید.