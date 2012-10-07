  1. اقتصاد
۱۶ مهر ۱۳۹۱، ۱۴:۲۸

معطلی 3 ساعته مسافران پرواز مشهد - تهران

معطلی 3 ساعته مسافران پرواز مشهد - تهران

در حالی پرواز شب گذاشته مشهد - تهران هواپیمایی زاگرس با تاخیر یک ساعته انجام شد که اختلاف زمان پرواز در بلیت با زمان واقعی منجر به معطلی 3 ساعته مسافران شد.

به گزارش خبرنگار مهر، شب گذشته پرواز ساعت 12:40 دقیقه هواپیمایی زاگرس از مشهد به مقصد تهران با بیش از یک ساعت تاخیر انجام شد و این در حالی بود که اطلاع رسانی مناسبی از سوی شرکت هواپیمایی و آژانس های فروش بلیت انجام نشد.

یکی از مسافران در تماس با خبرنگار مهر در اینباره اعلام کرد: در زمان خرید بلیت، ساعت پرواز 23:55 دقیقه درج شده است در حالی که زمان مراجعه به فرودگاه، اطلاعات پرواز به ما اعلام کرد که زمان پرواز 40 دقیقه بامداد است.

این مسافر افزود: زمان زیادی نگذشته بود که دوباره اعلام کردند که این پرواز با 1 ساعت تاخیر در ساعت یک و 40 دقیقه بامداد انجام می گیرد.

به گفته این مسافر، اغلب مسافران این پرواز شب گذشته بیش از 3 ساعت زمان را در فرودگاه سپری کردند و هیچ مسئولی هم در اینباره پاسخگو نبود.

کد مطلب 1714194

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