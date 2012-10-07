بازیکن سابق مهرام به تیم بسکتبال ماهان پیوست

به گزارش خبرگزاری مهر، نیکولوز اسکیتیشویلی بازیکن دو متر و 12سانتی متری گرجستانی الاصل به تیم بسکتبال فولاد ماهان سپاهان پیوست.

باشگاه فرهنگی ورزشی فولاد ماهان به منظور تقویت پست پنج نیکولوز اسکیتیشویلی بیست و نه ساله، بازیکن فصل قبل تیم مهرام تهران را که سابقه سال ها بازی درتیم های Denver naggets ,Golden state,Minnesota Timberwolves , New York Knicks در لیگ NBA آمریکا و تیم های بانکا ترساس ایتالیا، لاگون آرو اسپانیا و پانجونیوس یونان را در کارنامه خود دارد با عقد قراردادی یک ساله به خدمت گرفت.

نیکولوز بازیکن تیم ملی جوانان زیر هفده سال گرجستان در سال ۱۹۹۹ بوده که قهرمانی اروپا را نیز با این تیم کسب کرده است.

وی در سال ۲۰۰۰ عضو تیم ملی زیر هجده سال گرجستان بوده و در سال های ۲۰۰۱ ، ۲۰۰۴ ، ۲۰۰۶ ، ۲۰۰۸ و ۲۰۱۱ برای تیم ملی بزرگسالان گرجستان بازی کرده است.