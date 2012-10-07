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۱۶ مهر ۱۳۹۱، ۱۴:۵۲

اخبار بابل/

معادن مازندران نیازمند توچه عمیق مسئولان هستند

معادن مازندران نیازمند توچه عمیق مسئولان هستند

بابل - خبرگزاری مهر: عضو کمیسیون کشاورزی مجلس گفت: معادن مازندران نیازمند توجه جدی و عمیق مسئولان استان هستند.

به گزارش خبرگزاری مهر، حسین نیاز آذری در جلسه مشترک با انجمن معدن خانه صنعت، معدن و تجارت مازندران  با اشاره به اینکه بقا و حیات مازندران به اقلیم آن بستگی تام و تمام دارد ، گفت: باید تعامل شایسته بین اشتغال و تولید و حفظ و صیانت از این منابع خدادادی ایجاد شود و اجازه برداشت درست با ترمیم اقلیم استان در صورت لزوم وجود داشته باشد.

وی کار صنعتی و معدنی را سخت و طاقت فرسا خواند و اظهار داشت: فعالیت تولیدی در شرایط کنونی عشق و ایثار می خواهد و بواقع می توان گفت که معدنکاری کاری دشوار محسوب می شود.

نیازآذری تصریح کرد: مازندران دارای چالشهای متعددی در حوزه صنعت و معدن بوده و متأسفانه نتوانستیم تاکنون در این عرصه و بخش کشاورزی شرایط بهینه را مهیا کنیم.

نامگذاری خیابانی در بابل به " وارش "                                                                                                                          
شهردار بابل با اشاره به اینکه جشنواره وارش یک رویداد بزرگ فرهنگی در کشوراست گفت: یک خیابان در بابل به نام وارش نامگذاری می شود.
 
فرهاد عسکری افزود: در نشست های مختلفی که با حضور فرماندار و دیگر مسئولان شهرستان بابل برای بهتر برگزاری جشنواره وارش تشکیل شد همواره برای مشارکت در این جشنواره اعلام آمادگی کرده و از هیچ گونه همکاری نسبت به این جشنواره دریغ نمی کنم.
 
وی یکی از وظایف مهم شهرداری را انجام کارهای فرهنگی در کنار فعالیت های عمرانی و خدماتی برشمرد و افزود: کمک در جهت برگزاری جشنواره های مختلف از جمله جشنواره بزرگ قرآنی از جمله فعالیت های فرهنگی شهرداری بابل برای اشاعه و ترویج فرهنگ بوده است.

معدن داران در خدمت تولید هستند

نصرالله صدرزاده رئیس انجمن معدن خانه صنعت، معدن و تجارت مازندران اظهار داشت: یکی ازمشکلات اصلی معدن داران مرتبط با سازمان آب و منابع طبیعی است.

وی افزود:  تخریبی آنچنان جدی در کار نیست بلکه در خدمت تولید هستند البته ماهیت کار معدنی که پایه و اساس تولیدات صنعتی نیز محسوب می شود مدنظر قرار گیرد افزون بر اینکه تخریب اولیه همراه با اصلاح و بازسازی بوده که بخشی توسط معدندارصورت می پذیرد و قسمت دیگر به عهده دولت است.

صدرزاده، آمادگی انجمن معدن مازندران را جهت برنامه ریزی برای بازدید نمایندگان از معادن استان اعلام کردد

کد مطلب 1714197

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