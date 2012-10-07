دستگیری عامل قتل مدیر شرکت تجاری 2 ساعت پس از جنایت

به گزارش خبرنگار مهر، ساعت 9 صبح شنبه 15 مهر امسال مأموران کلانتری 148 انقلاب از طریق مرکز فوریت های پلیسی 110 در جریان خبر کشف جسد فردی در طبقه اول یک واحد تجاری ، در خیابان فاطمی قرار گرفتند .

با حضور مأموران کلانتری در محل و تأیید خبر کشف جسد و همچنین مشخص بودن وقوع جنایت ، به واسطه آثار متعدد ضربات جسم تیز ، بلافصله موضوع به قاضی ویژه قتل و همچنین اداره دهم پلیس آگاهی تهران بزرگ اعلام شد .

با حضور قاضی روشن از شعبه سوم بازپرسی دادسرای امور جنایی ، "کارآگاهان اداره دهم"و "تیم بررسی صحنه جرم پلیس آگاهی"در محل ، پرونده مقدماتی با موضوع "قتل عمد"تشکیل و جهت رسیدگی تخصصی در اختیار کارآگاهان اداره دهم پلیس آگاهی تهران بزرگ قرار گرفت .

در تحقیقات مقدماتی از اعضای شرکت مشخص شد که مقتول صاحب واحد تجاری محل کشف جسد بوده و چندین سال است که اقدام به اجاره اتاق های شرکت ـ به صورت جداگانه ـ به افراد مختلف کرده است .

در ادامه تحقیقات ، کارآگاهان اطلاع پیدا کردند که منشی شرکت اولین شخصی بوده که وارد شرکت شده و جسد مقتول را کشف و با پلیس تماس گرفته است . بلافاصله تحقیقات از وی آغاز و او در اظهارات خود به کارآگاهان گفت : ساعت هشت صبح، مثل هر روز به شرکت مراجعه کرده اما در کمال تعجب متوجه شدم که نمی توانم در شرکت را باز کنم !!! و این در حالی بود که از داخل شرکت صداهای بسیار ضعیفی به گوش می رسید . حدود نیم ساعت از حضور من در پشت در ورودی شرکت گذشته بود که ناگهان یکی از اعضای شرکت به نام "محسن . ب"که از حدود یک سال پیش با اجاره یکی از اتاق های شرکت در آنجا کار می کرد با حالتی مضطرب و نگران در شرکت را باز کرد و در حالیکه یک کیف دستی نیز به همراه خود داشت ، به سرعت از پله ها پایین رفت و از ساختمان خارج شد . پس از آنکه وارد شرکت شدم ، ناگهان متوجه جسد صاحب شرکت شدم که در داخل بالکن شرکت افتاده بود . بلافاصله با پلیس تماس گرفته و ... " .

با توجه به اطلاعات بدست آمده از منشی شرکت و متواری شدن "محسن . ب"از محل وقوع جنایت ، دستگیری وی به عنوان متهم پرونده در دستور کار کارآگاهان قرار گرفت . با بررسی فرم قرارداد اجاره تنظیم شده میان مقتول و محسن . ب ، کارآگاهان موفق به شناسایی محل سکونت متهم شده اما در تحقیقات خود اطلاع پیدا کردند که او از این مکان متواری شده است .

کارآگاهان اداره دهم در ادامه تحقیقات خود موفق به شناسایی محل سکونت نامزد متهم شدند . کارآگاهان با اطمینان از این موضوع که متهم قصد متواری شدن از شهر تهران داشته اما پیش از آن برای دریافت پول و دیگر مدارک شناسایی خود به منزل نامزدش مراجعه خواهد کرد ، این محل را تحت مراقبت های پلیسی قرار داده و سرانجام در ساعت 11 دیروز متهم را در خیابان ولی عصر دستگیر کردند .

با دستگیری "محسن . ب"، بلافاصله وی به ارتکاب جنایت اعتراف و انگیزه خود را نیز اختلافات مالی عنوان کرد . کارآگاهان اداره دهم پلیس آگاهی بلافاصله هماهنگی های لازم را با قاضی روشن انجام داده و در فاصله ای کمتر از دو ساعت از زمان وقوع جنایت ، با انتقال متهم پرونده به محل جنایت و با حضور عوامل تشخیص هویت اقدام به بازسازی صحنه جنایت کردند .

متهم در زمان بازسازی صحنه جنایت به کارآگاهان عنوان داشت : از چندی پیش به علت برخی مشکلات مالی قصد تسویه حساب با صاحب شرکت ( مقتول ) را داشتم . امروز صبح که به شرکت مراجعه کردم ، صاحب شرکت را دیدم که در داخل شرکت تنها بوده و دیگر اعضای شرکت هنوز به محل کارشان مراجعه نکرده اند . زمانیکه موضوع تسویه حساب را با صاحب شرکت مطرح کردم ، او به من اظهار داشت که می بایست مبلغ 750 هزار تومان به او پرداخت کنم تا او با من تسویه حساب کامل کند. به همین علت بین ما درگیری لفظی ایجاد شد . ناگهان در یک لحظه ، مقتول را به سمت عقب هل دادم که باعث شد سر او به کناره میز برخورد کند و دچار حالت ضعف و سرگیجه شود . بلافاصله از همین موضوع استفاده کرده و با هر دو دستم گردن او را آنقدر فشار دادم که باعث خفه شدن او شد . جنازه را به سمت بالکن شرکت برده و پس از آن با برداشت یک چاقو از داخل آشپزخانه ، چندین ضربه به سینه و گردن مقتول وارد کردم .

وی ادامه داد : در همین زمان متوجه شدم که خانم ... در پشت در شرکت ایستاده است . ابتدا در حدود نیم ساعت صبر کردم تا شاید او برای لحظاتی از ساختمان خارج شود اما پس از این مدت و در حالیکه خانم ... همچنان در پشت در شرکت ایستاده بود ، تصمیم به فرار گرفتم . به همین علت و پس از برداشت کیف دستی همراه مقتول ، در شرکت را باز کرده و به سرعت از ساختمان خارج شدم . پس از خارج شدن از ساختمان ، به خیابان جمهوری رفته و لباس های جدیدی برای خود خریده و لباس های قبلی را دور انداختم . برای برداشتن پس انداز و همچنین دیگر اسنادو مدارک شناسایی خود به در منزل همسرم مراجعه کرده بودم که ناگهان در همان جا دستگیر شدم.

سرهنگ کارآگاه آریا حاجی زاده - معاون مبارزه با جرایم جنایی پلیس آگاهی تهران بزرگ -با اعلام این خبر گفت : با توجه به اعترافات صریح متهم در خصوص ارتکاب جنایت ، قرار بازداشت موقت از سوی بازپرس پرونده صادر و متهم جهت انجام تحقیقات تکمیلی در اختیار اداره دهم پلیس آگاهی تهران بزرگ قرار گرفت .