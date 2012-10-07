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۱۶ مهر ۱۳۹۱، ۱۴:۲۶

دستگیری عامل قتل مدیر شرکت تجاری 2 ساعت پس از جنایت

دستگیری عامل قتل مدیر شرکت تجاری 2 ساعت پس از جنایت

مرد جنایتکار که صاحب یک شرکت تجاری را به طرز هولناکی به قتل رسانده بود پس دو ساعت پس از جنایت دستگیر شد.

به گزارش خبرنگار مهر، ساعت 9 صبح شنبه 15 مهر امسال مأموران کلانتری 148 انقلاب از طریق مرکز فوریت های پلیسی 110 در جریان خبر کشف جسد فردی در طبقه اول یک واحد تجاری ، در خیابان فاطمی قرار گرفتند .

با حضور مأموران کلانتری در محل و تأیید خبر کشف جسد و همچنین مشخص بودن وقوع جنایت ، به واسطه آثار متعدد ضربات جسم تیز ، بلافصله موضوع به قاضی ویژه قتل و همچنین اداره دهم پلیس آگاهی تهران بزرگ اعلام شد .

با حضور قاضی روشن از شعبه سوم بازپرسی دادسرای امور جنایی ، "کارآگاهان اداره دهم"و "تیم بررسی صحنه جرم پلیس آگاهی"در محل ، پرونده مقدماتی با موضوع "قتل عمد"تشکیل و جهت رسیدگی تخصصی در اختیار کارآگاهان اداره دهم پلیس آگاهی تهران بزرگ قرار گرفت .

در تحقیقات مقدماتی از اعضای شرکت مشخص شد که مقتول صاحب واحد تجاری محل کشف جسد بوده و چندین سال است که اقدام به اجاره اتاق های شرکت ـ به صورت جداگانه ـ به افراد مختلف کرده است .

در ادامه تحقیقات ، کارآگاهان اطلاع پیدا کردند که منشی شرکت اولین شخصی بوده که وارد شرکت شده و جسد مقتول را کشف و با پلیس تماس گرفته است . بلافاصله تحقیقات از وی آغاز و او در اظهارات خود به کارآگاهان گفت : ساعت هشت صبح، مثل هر روز به شرکت مراجعه کرده اما در کمال تعجب متوجه شدم که نمی توانم در شرکت را باز کنم !!! و این در حالی بود که از داخل شرکت صداهای بسیار ضعیفی به گوش می رسید . حدود نیم ساعت از حضور من در پشت در ورودی شرکت گذشته بود که ناگهان یکی از اعضای شرکت به نام "محسن . ب"که از حدود یک سال پیش با اجاره یکی از اتاق های شرکت در آنجا کار می کرد  با حالتی مضطرب و نگران در شرکت را باز کرد و در حالیکه یک کیف دستی نیز به همراه خود داشت ، به سرعت از پله ها پایین رفت و از ساختمان خارج شد . پس از آنکه وارد شرکت شدم ، ناگهان متوجه جسد صاحب شرکت شدم که در داخل بالکن شرکت افتاده بود . بلافاصله با پلیس تماس گرفته و ... " .

با توجه به اطلاعات بدست آمده از منشی شرکت و متواری شدن "محسن . ب"از محل وقوع جنایت ، دستگیری وی به عنوان متهم پرونده در دستور کار کارآگاهان قرار گرفت . با بررسی فرم قرارداد اجاره تنظیم شده میان مقتول و محسن . ب ، کارآگاهان موفق به شناسایی محل سکونت متهم شده اما در تحقیقات خود اطلاع پیدا کردند که او از این مکان متواری شده است .

کارآگاهان اداره دهم در ادامه تحقیقات خود موفق به شناسایی محل سکونت نامزد متهم شدند . کارآگاهان با اطمینان از این موضوع که متهم قصد متواری شدن از شهر تهران داشته اما پیش از آن برای دریافت پول و دیگر مدارک شناسایی خود به منزل نامزدش مراجعه خواهد کرد ، این محل را تحت مراقبت های پلیسی قرار داده و سرانجام در ساعت 11 دیروز متهم را در خیابان ولی عصر دستگیر کردند .

با دستگیری "محسن . ب"، بلافاصله وی به ارتکاب جنایت اعتراف و انگیزه خود را نیز اختلافات مالی عنوان کرد . کارآگاهان اداره دهم پلیس آگاهی بلافاصله هماهنگی های لازم را با قاضی روشن انجام داده و در فاصله ای کمتر از دو ساعت از زمان وقوع جنایت ، با انتقال متهم پرونده به محل جنایت و با حضور عوامل تشخیص هویت اقدام به بازسازی صحنه جنایت کردند .

 متهم در زمان بازسازی صحنه جنایت به کارآگاهان عنوان داشت :  از چندی پیش به علت برخی مشکلات مالی قصد تسویه حساب با صاحب شرکت ( مقتول ) را داشتم . امروز صبح که به شرکت مراجعه کردم ، صاحب شرکت را دیدم که در داخل شرکت تنها بوده و دیگر اعضای شرکت هنوز به محل کارشان مراجعه نکرده اند . زمانیکه موضوع تسویه حساب را با صاحب شرکت مطرح کردم ، او به من اظهار داشت که می بایست مبلغ 750 هزار تومان به او پرداخت کنم تا او با من تسویه حساب کامل کند. به همین علت بین ما درگیری لفظی ایجاد شد . ناگهان در یک لحظه ، مقتول را به سمت عقب هل دادم که باعث شد سر او به کناره میز برخورد کند و دچار حالت ضعف و سرگیجه شود . بلافاصله از همین موضوع استفاده کرده و با هر دو دستم گردن او را آنقدر فشار دادم که باعث خفه شدن او شد . جنازه را به سمت بالکن شرکت برده و پس از آن با برداشت یک چاقو از داخل آشپزخانه ، چندین ضربه به سینه و گردن مقتول وارد کردم .

وی ادامه داد : در همین زمان متوجه شدم که خانم ... در پشت در شرکت ایستاده است . ابتدا در حدود نیم ساعت صبر کردم تا شاید او برای لحظاتی از ساختمان خارج شود اما پس از این مدت و در حالیکه خانم ... همچنان در پشت در شرکت ایستاده بود ، تصمیم به فرار گرفتم . به همین علت و پس از برداشت کیف دستی همراه مقتول ، در شرکت را باز کرده و به سرعت از ساختمان خارج شدم . پس از خارج شدن از ساختمان ، به خیابان جمهوری رفته و لباس های جدیدی برای خود خریده و لباس های قبلی را دور انداختم . برای برداشتن پس انداز و همچنین دیگر اسنادو مدارک شناسایی خود به در منزل همسرم مراجعه کرده بودم که ناگهان در همان جا دستگیر شدم.

سرهنگ کارآگاه آریا  حاجی زاده - معاون مبارزه با جرایم جنایی پلیس آگاهی تهران بزرگ -با اعلام این خبر گفت : با توجه به اعترافات صریح متهم در خصوص  ارتکاب جنایت ، قرار بازداشت موقت از سوی بازپرس پرونده صادر و متهم جهت انجام تحقیقات تکمیلی در اختیار اداره دهم پلیس آگاهی تهران بزرگ قرار گرفت .

کد مطلب 1714199

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