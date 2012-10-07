کرمان رتبه 27 آمار ورودی پرونده های اتهامی به دادگستری را داراست

به گزارش خبرنگار مهر، رئیس کل دادگستری استان کرمان در جمع پرسنل یگان حفاظت دادگستری گفت: نیروهای انتظامی باید هم در حفظ آداب نظامی و انتظامی خود کوشا باشند وهم با حفظ آراستگی ظاهر و رعایت ادبیات درست، کلام دلنشین و برخورد خوب با مردم ارتباط برقرار کنند.

حجت الاسلام علی توکلی بیان داشت: نیروی انتظامی همواره باید سوگند بدو خدمت خود را به یاد داشته و با مدد از خداوند باری تعالی در جهت حفظ اعتبار و آبروی شغل خود گام بردارد.

این مسئول قضائی با ذکرآیه" ان اله لا یضیع اجر المحسنین" گفت: خداوند هیچگاه اجر بندگان نیکوکار خود را ضایع نمی کند و هرکس که با نیت خدمت به خلق تلاش کند یقین بداند خداوند در همین دنیا پاداش او را خواهد داد.

حجت الاسلام توکلی اظهار داشت: باید شخصیت، دیانت، اخلاق، رفتار و منش هر کس زینت بخش شغل و لباسی که پوشیده است باشد.

وی ادامه داد: اما در بعضی موارد دیده می شود که افراد غرور، طغیان و سرکشی را در قالب اعتبار شغل و لباس خود بروز می دهد.

رئیس کل دادگستری کرمان برخورد خوب با ارباب رجوع دادگستری را خواستار شد و تصریح کرد: پرسنل یگان حفاظت باید از کادر وظیفه رعایت برخورد خوب مبتنی بر احترام و ادب را در مواجهه با ارباب رجوع دادگستری طلب نمایند، تا مراجعه کننده به دادگستری با آرامش وارد محیط اداری و قضائی این اداره شود.

استان کرمان از لحاظ ورودی پرونده های اتهامی به دادگستری رتبه 27 کشور را دارد

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری گفت: استان کرمان در سال گذشته با 117 هزار 51 فقره پرونده های اتهامی، رتبه 27 کشوری را از این جهت در بین 31 استان دیگر دارد.

حمید خالقی گفت: این آمار ثابت می کند که استان کرمان با توجه به جمعیت، جایگاه بسیار خوبی نسبت به استانهای دیگر از نظر تشکیل پرونده های اتهامی دارد.

این مسئول قضائی با اشاره به رتبه 28 استان کرمان از لحاظ ورودی پرونده های حقوقی نیز گفت: این رتبه بر اساس 52هزار و 502 فقره ورودی پرونده های حقوقی در استان در سال گذشته به دست آمده است.

خالقی افزود: این آمار نیز نشان از جایگاه خوب استان کرمان در بین سایر استانهای کشور از لحاظ تشکیل پرونده های حقوقی دارد.

نیروی انسانی متعهد بالاترین سرمایه قوه قضائیه

دادستان دادسرای انتظامی قضات گفت: برخورد صحیح همراه با اجرای عدالت موجب استمرار حکومت خواهد بود، ولو قانون ناقص باشد یا عدالت به تمام معنا اجرا نشود.

حجت الاسلام احمد شفیعی ادامه داد: مشی دادسرای انتظامی، حمایت از قضات سالم و دانشمند است و همواره تلاش می کند تا سطح رضایتمندی مردم افزایش یابد.

دادستان دادسرای انتظامی قضات گفت: بالاترین سرمایه قوه قضائیه نیروی انسانی متعهد آن است.

