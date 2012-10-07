  1. استانها
  2. کرمان
۱۶ مهر ۱۳۹۱، ۱۵:۰۳

طی 12 ساعت گذشته/

3 زمین لرزه پیاپی ارزوئیه را تکان داد

3 زمین لرزه پیاپی ارزوئیه را تکان داد

ارزوئیه - خبرگزاری مهر: سه زمین لرزه پیاپی ارزوئیه در جنوب غرب کرمان را لرزاند.

به گزارش خبرنگار مهر، سه زمین لرزه 2.6، 2.8 و 3.2 ریشتری ساعت 3 و 26 دقیقه، 12 و 51 دقیقه و 13 و 47 دقیقه امروز شهرستان ارزوئیه در جنوب غرب استان کرمان را تکان داد.

کانون هر سه زمین لرزه در عمق 10 کیلومتری زمین ثبت شده است و مشخصات جغرافیایی زمین لرزه 3.2 ریشتری 56.18 درجه طول جغرافیایی و 28.32 درجه عرض جغرافیایی ثبت شده است.

ارزوئیه یکی از بزرگترین گسلهای جنوب کرمان است.

بنا به اعلام مسئولان محلی این دو زمین لرزه هیچ خسارتی در پی نداشته است.

کرمان 18 گسل فعال دارد و طی 10 سال اخیر بیشترین خسارات ناشی از زمین لرزه در این استان ثبت شده است.

کد مطلب 1714202

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها