3 زمین لرزه پیاپی ارزوئیه را تکان داد

به گزارش خبرنگار مهر، سه زمین لرزه 2.6، 2.8 و 3.2 ریشتری ساعت 3 و 26 دقیقه، 12 و 51 دقیقه و 13 و 47 دقیقه امروز شهرستان ارزوئیه در جنوب غرب استان کرمان را تکان داد.

کانون هر سه زمین لرزه در عمق 10 کیلومتری زمین ثبت شده است و مشخصات جغرافیایی زمین لرزه 3.2 ریشتری 56.18 درجه طول جغرافیایی و 28.32 درجه عرض جغرافیایی ثبت شده است.

ارزوئیه یکی از بزرگترین گسلهای جنوب کرمان است.

بنا به اعلام مسئولان محلی این دو زمین لرزه هیچ خسارتی در پی نداشته است.

کرمان 18 گسل فعال دارد و طی 10 سال اخیر بیشترین خسارات ناشی از زمین لرزه در این استان ثبت شده است.