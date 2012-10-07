اجرای 64 پروژه عمرانی در داشلی برون گنبدکاووس

به گزارش خبرنگار مهر، حیدر علی احمدی ظهر یکشنبه در نشست بررسی مسائل بخش مرزی داشلی برون، با بیان اینکه بخش داشلی برون با سرعت موانع توسعه را رفع و به شکوفایی می رسد افزود: سد دانشمند و تکمیل کانالهای پشت سد، بازارچه و گذر مرزی و معادن صدف و ید و همچنین عبور خط ریل از مهمترین مزیتهای بخش مرزی داشلی برون برای توسعه است.

استاندار گلستان نیز در این جلسه با اشاره به ثبت جهانی برج قابوس گفت: افتتاح سد دانشمند دستاورد بزرگی بود که امسال محقق شد و انشاء الله به زودی با تکمیل خط آهن و ایجاد بار اندازهای مربوطه توسعه منطقه سرعت بیشتری می گیرد.

جواد قناعت با بیان اینکه برای اینچه برون آینده درخشانی پیش بینی می کنم افزود: عبور خط آهن از مسیر گرگان به اینچه برون به آسیای میانه فرصت بسیار مناسبی ایجاد می نماید که تحول منطقه محقق گردد.



وی بر تشکیل جلسه ای با حضور معاون عمرانی جهت پیگیری تملک تیر پارک و تسریع در راه اندازی (سی ان جی) با حضور مدیران دستگاههای استانی برق ،نفت و ... تاکید کرد.

در این مراسم امام جمعه گنبد کاووس نیز در سخنانی اظهار داشت: خدمات دولت نهم و دهم قابل تقدیر است و حضور استاندار در منطقه باعث دلگرمی است لذا وظیفه داشتیم که از نزدیک از خدمات و تلاشهای استاندار قدردانی کنیم.



وی همچنین تصریح کرد: با توجه به اینکه وضع قبل از انقلاب را مشاهده کردیم و بعد از انقلاب را هم می بینیم ، تلاشها و آبادانی صورت گرفته قابل مقایسه نیست و انتظار داریم زحماتی که شروع شده، سرعت بیشتری بگیرد.

شهردار اینچه برون نیز با اشاره به اینکه دولت نهم و دهم برای رفع محرومیت منطقه سنگ تمام گذاشتند افزود: فقط در حوزه گاز رسانی 4 میلیارد تومان هزینه شده و جاده نفت که از آرزوهای دیرینه مردم بود در حال تحقق است و 30 کیلومتر از مسیر گنبد و اینچه برون را کوتاه می کند که از هر نظر زمینه صرفه جویی را بویژه در انرژی فراهم می کند.