انتخابات ریاست جمهوری ونزوئلا / دوئل چاوز سوسیالیست با کاپریلس راستگرا

به گزارش مهر، روزنامه گاردین در شماره امروز خود، انتخابات ریاست جمهوری ونزوئلا را سخت ترین رقابتی دانسته که "هوگو چاوز" از زمان به قدرت رسیدن ،آن را تجربه کرده است.

این انتخابات ریاست جمهوری به عنوان دشوارترین چالش انتخاباتی چاوز طی 14 سال ریاست جمهوری ‌اش توصیف شده است، چون با وجود آنکه در اغلب نظرسنجی ها چاوز پیروز انتخابات است اما رقیب وی انریکه کاپریلس، ظاهرا توانسته فاصله خود از چاوز را به شدت کم کند.

انریکه کاپریلس و هوگو چاوز

چاوز در هفته گذشته از هواداران خود خواسته بود تا از صبح زود ( ساعت سه صبح ) خود را برای شرکت در انتخابات آماده کنند.

رقابت چاوز با یک فاشیست

خانواده کاپریلس مدت چندین نسل روابط نزدیکی با شرکت مواد غذایی آمریکایی نابیسکو داشتند و بنیانگذار واحد این شرکت در ونزوئلا بوده‌اند.

کاپریلس فرماندار ایالت میراندای ونزوئلااست که در بهمن ماه سال گذشته در انتخابات مقدماتی " ائتلاف اتحادیه دموکراتیک" توانست با غلبه بردیگر رقیبان خود به عنوان رقیب اصلی چاوز درانتخابات ریاست جمهوری ماه اکتبر مطرح شود، اما حامیان چاوز صحت و درستی انتخابات بهمن ماه را زیر سوال برده اند.

علاوه بر حامیان چاوز، رسانه های دولتی و برخی از مقامات ونزوئلا نیز اتهاماتی را علیه کاپریلس مطرح کرده و وی را متهم به "فاشیست" و "بورژوا" (سوداگر) بودن کرده و می گویند که او نماینده امپریالیسم است.

دراین رابطه "دیسدادو کابلو" رئیس کنگره ونزوئلا گفت: اکنون ما می دانیم که او (کاپریلس) نامزد امپریالیسم، کاپیتالیسم و جناح راست است. کاپریلس میهمن پرست نبوده و رقابت سختی را با چاوز پیش رو خواهد داشت.

در عین حال چاوز عنوان داشته که کاپریلس نمایانگر تهدیدی از جانب راست است که سبب از بین رفتن دستور کار سیاست‌های سوسیالیستی که محبوبیت بسیاری در میان مردم فقیر داشته، خواهد شد.

وضعیت چاوز در ونزوئلا چاوز به مدت 14 سال است که قدرت را در ونزئلا در دست دارد، اما با این وجود همچنان درمیان مردم این کشور محبوب است و به ویژه از سوی قشر کم درآمد ونزوئلا به خوبی حمایت می شود. رقابت های امروز در حالی انجام می شود که نظرسنجی های جدید نشان داده که چاوز 3 / 47 درصد از آراء انتخابات را کسب خواهد کرد و با 10درصد اختلاف از رقیب خود کاپریلس جلوترخواهد بود. این درحالی است که چهارکاندیدای دیگر درانتخابات ریاست جمهوری ونزوئلا چندان تاثیر گذار نخواهند بود. چاوز نزد خانواده‌های کم درآمد ونزوئلا که نسبت به خاندان ثروتمند رقیب وی کاپریلس چندان نظر مثبتی ندارند، محبوبیت خود را حفظ کرده است. حامیان هوگو چاوز انتخابات امروز را انتخاب میان یک "بورژوای بدهکار به آمریکا" و "سوسیالیسم قرن بیست و یکم همراه با افزایش ملی‌سازی و حقوق فقرا" دانسته‌‌اند. در عین حال کاپریلس تلاش داشته تا رای دهندگان فقیر را متقاعد کند که برنامه‌های توسعه پیدا کرده تحت ریاست جمهوری چاوز را به طور موثرتری مدیریت خواهد کرد. وعده های چاوز و کاپریلس

چاوز در رقابتهای انتخاباتی خود وعده هایش به فقرا را دو برابر کرد وعنوان داشت که با اجرای برنامه‌ هایی طی 10 سال بی خانمانی را ریشه کن خواهد کرد وهمچنین وعده داد که ونزوئلا دردوره ریاست جمهوری آینده وی درزمینه بهداشت وتحصیلات سرآمد کشورهای منطقه خواهد بود.

درمقابل کاپریلس بر سیاست خارجی ونزوئلا تمرکز کرده و وعده داده درصورت پیروزی درانتخابات تغییر بزرگی درسیاست خارجی اعمال خواهد کرد و در این راستا قرار دادهای خرید سلاح از روسیه را لغو کند.

تحلیلگران عنوان می ‌کنند که چاوز ممکن است پیروز انتخابات ریاست جمهوری شود اما به آینده وی با تردید نگریسته می ‌شود.

وضعیت کاپریلس در ونزوئلا

بر اساس این گزارش، کاپریلس توانسته مخالفان پر اختلاف دولت ونزوئلا را در حمایت از خود متحد کند. وی که خود را حامی تجارت معرفی کرده و مدعی است از نظر سیاسی چپ میانه‌ رو است، چاوز را به دو قطبی کردن کشور، شکست در مبارزه با جرائم و پایان دادن به کمبود غذا و مسکن متهم کرده است.

کاپریلس در آخرین تجمع انتخاباتی خود در ایالت "لارا" اظهار کرد: من از رئیس جمهور چاوز به خاطر همه کارهای خوبی که انجام داده و همچنین همه کارهای بدی که انجام داده تشکر می ‌کنم. تاریخ درباره وی قضاوت خواهد کرد.

بر اساس این گزارش، حوزه‌ های رأی ‌گیری در ونزوئلا امروز یکشنبه از ساعت ۶ به وقت محلی آغاز به کار می ‌کنند و تا ساعت ۱۸ به وقت محلی رای گیری ادامه دارد.

انتظار می رود نتایج اولیه رأی‌گیری فردا دوشنبه (هشتم اکتبر)، حدود ساعت یک بامداد به وقت محلی اعلام شود.