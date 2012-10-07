تشدید کنترل حمل و نقل دام زنده در قلعه گنج/ قاچاق دام معضل دامپروری

فرشید چمک در گفتگو با مهر با اشاره به شیوع مواردی از بیماری تب برفکی در بعضی از نقاط کشور اظهارداشت: به منظور جلوگیری از سرایت بیماری به دامداری های شهرستان کنترل حمل ونقل دام زنده تشدید می شود.

وی افزود: این تشدید کنترل با همکاری نیروی انتظامی انجام خواهد شد.

سرپرست دامپزشکی قلعه گنج با بیان اینکه نظارت در مبانی ورودی وخروجی این شهرستان تشدید خواهد شد تصریح کرد: حمل ونقل دام آلود به ویروس تب برفکی یکی از راههای اصلی وسریع گسترش بیماری در دامداری ها است.

وی بیان داشت: هرگونه حمل و نقل دام زنده بدون اخذ گواهی بهداشتی از دامپزشکی مبداء ممنوع و غیر مجاز است.

چمک با اشاره به اهمیت کنترل حمل ونقل دام زنده خاطرنشان کرد: در صورت مشاهده هرگونه تردد دام فاقد گواهی بهداشتی بعد از جلوگیری از انتقال دام برابر مقررات مربوطه به مراجع قضایی معرفی می شود.

وی گفت: شهروندان ودامداران برای جلوگیری از هرگونه انتشار بیماری از جابه جا کردن دام بدون اخذ مجوز دامپزشکی خودداری کنند.