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۱۶ مهر ۱۳۹۱، ۱۵:۱۱

چمک:

تشدید کنترل حمل و نقل دام زنده در قلعه گنج/ قاچاق دام معضل دامپروری

تشدید کنترل حمل و نقل دام زنده در قلعه گنج/ قاچاق دام معضل دامپروری

قلعه گنج - خبرگزاری مهر: سرپرست دامپزشکی قلعه گنج با تاکید بر مبارزه با قاچاق دام گفت: نظارت و کنترل حمل و نقل دام زنده در این شهرستان تشدید می شود.

فرشید چمک در گفتگو با مهر با اشاره به شیوع مواردی از بیماری تب برفکی در بعضی از نقاط کشور اظهارداشت: به منظور جلوگیری از سرایت بیماری به دامداری های شهرستان کنترل حمل ونقل دام زنده تشدید می شود.

وی افزود: این تشدید کنترل با همکاری نیروی انتظامی انجام خواهد شد.

سرپرست دامپزشکی قلعه گنج با بیان اینکه نظارت در مبانی ورودی وخروجی این شهرستان تشدید خواهد شد تصریح کرد: حمل ونقل دام آلود به ویروس تب برفکی یکی از راههای اصلی وسریع گسترش بیماری در دامداری ها است.

وی بیان داشت: هرگونه حمل و نقل دام زنده بدون اخذ گواهی بهداشتی از دامپزشکی مبداء ممنوع و غیر مجاز است.

چمک با اشاره به اهمیت کنترل حمل ونقل دام زنده خاطرنشان کرد: در صورت مشاهده هرگونه تردد دام فاقد گواهی بهداشتی بعد از جلوگیری از انتقال دام برابر مقررات مربوطه به مراجع قضایی معرفی می شود.

وی گفت: شهروندان ودامداران برای جلوگیری از هرگونه انتشار بیماری از جابه جا کردن دام بدون اخذ مجوز دامپزشکی خودداری کنند.

کد مطلب 1714209

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