ابوالفضل وفایی در گفتگو با خبرنگار مهر بیان کرد: در قم 2 فرهنگسرای سلامت در خیابان صدوق و فرهنگسرای ایثار در بنیاد قرار دارند که در این 2 فرهنگسرا کلاس های آموزشی پاییزه برگزار می شود.



وی گفت: ثبت نام برای شرکت در این کلاس ها آغاز شده است و پس از اینکه تعداد شرکت کنندگان به حدنصاب رسید این کلاس ها آغاز می شود و هیچ محدودیتی در زمان ثبت نام نیز وجود ندارد.



وی با اشاره به اینکه کلاس های آموزشی درسه مقطع سنی برگزار می شود افزود: این کلاس ها در سه سطح کودکان، نوجوانان و جوانان و همچنین بزرگسالان برگزار می شود.



مدیر عامل سازمان فرهنگی و ورزشی شهرداری قم ادامه داد: برای کودکان کلاس هایی مانند نقاشی، اتاق کودک، رباتیک و ...، برای نوجوانان و جوانان کلاس هایی مانند صنایع دستی، کامپیوتر، زبان و ... و برای بزرگسالان کلاس هایی مانند زندگی سالم، خانواده سالم و مشاوره برگزار می شود.



وی بیان کرد: در طول تابستان نیز کلاس های آموزشی توسط شهرداری دراین 2 فرهنگسرا برگزار شد و اکنون نیز ترم پاییزه آغاز شده است.

