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۱۶ مهر ۱۳۹۱، ۱۶:۳۸

لاهوتی به مهر عنوان کرد:

حرکت در مسیر برنامه پنجم توسعه اساس پیشرفت جامعه است

حرکت در مسیر برنامه پنجم توسعه اساس پیشرفت جامعه است

لنگرود - خبرگزاری مهر: نماینده مردم لنگرود در مجلس شورای اسلامی گفت: حرکت در مسیر برنامه پنج ساله پنجم توسعه و سند چشم انداز 20 ساله امری مهم و اساسی برای پیشرفت کشور است.

مهرداد لاهوتی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه ایران در 1404 پنج ویژگی مهم‌ خواهد داشت، افزود: توسعه یافته، جایگاه نخست منطقه ‌ای با هویت اسلامی و انقلابی، الهام بخش در جهان اسلام و بالاخره دارای تعامل سازنده و موثر با جهان پیرامون است.

عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه توسعه صنعتی باید موجب بالندگی بخش کشاورزی شود، اظهارداشت: توسعه  صنعتی در استان باید متوازن باشد به گونه ‌ای که نه تنها به بخش کشاورزی و دام و طیور آسیب نزند بلکه به لحاظ کمی و کیفی به ظرفیتهای این بخش کمک کند.

وی عنوان کرد: شهرستان لنگرود در بخش کشاورزی دارای ظرفیت بالایست که باید سرمایه گذاری در عرصه صنعت دام، طیور، شیلات، صنایع تبدیلی و تکمیلی دراین منطقه تقویت شود.

لاهوتی افزود: همچنین این منطقه قابلیتهای فراوانی به لحاظ گردشگری و صنعت دارد که  مسئولان باید با  برنامه ریزی در جهت توسعه و پیشرفت این مزیتها گام بردارند.

وی در ادامه بر ضرورت رفع مشکل بیکاری و محرومیت زدایی در مناطق محروم و توسعه نیافته تاکید کرد و اظهارداشت: حرکت در مسیر برنامه های تعیین شده و استفاده از قابلیتهای هر ناحیه امری مهم و اساسی برای توسعه و پیشرفت است.

کد مطلب 1714213

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