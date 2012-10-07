به گزارش خبرگزاری مهر، علی جعفری اظهار داشت: همزمان با این هفته و با هدف توسعه آموزش های امدادی، برنامه های زیادی از سوی جمعیت هلال احمر استان اجرا خواهد شد که یکی از آنها مانور استانی امداد و نجات جاده ای در ساری است.



وی از برگزاری مانور امداد و نجات کوهستانی در سوادکوه، مانور امداد و نجات اسکان و تخلیه اضطراری در چالوس، تولید و پخش برنامه های آموزشی از صدا و سیمای مرکز مازندران و برگزاری گردهمایی مربیان و فعالان آموزش و پژوهش استان در بابل از دیگر برنامه های این جمعیت در هفته کاهش بلایای طبیعی است.

تحقق تعهدات آموزشی فنی و حرفه ای بهشهر



معاون آموزشی مرکز آموزش فنی و حرفه ای بهشهر گفت: در نیمه نخست امسال بیش از 80 درصد تعهدات این مرکز در زمینه ارائه آموزش‌های فنی و مهارتی به کارآموزان محقق شد.

مسلم رضایی افزود: نقش آموزش‌های فنی و حرفه‌ای در تغییرات اجتماعی و فرهنگی، بویژه در رشد و بهبود فرهنگ کار از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.



وی اظهار داشت: میزان کل تعهد آموزشی مرکز در سالجاری 341 هزار نفر ساعت بوده که از این تعداد 274 هزار و 226 نفر آموزش های لازم را فرا گرفتند.

5.1 میلیارد برای بهسازی مساجد مازندران

مدیرکل اوقاف و امور خیریه مازندران گفت: از ابتدای سالجاری تاکنون بیش از 5.1 یلیارد ریال اعتبار صرف بازسازی، بهسازی و اجرای برنامه های مذهبی و فرهنگی مساجد این استان شد.

حجت الاسلام سیف الله سهرابی افزود: این مقدار اعتبار از محل اجرای نیت واقفان خیراندیش و نیکوکار در بین 150 مسجد استان توزیع شد.



وی با اشاره به وجود بیش از چهار هزار و 500 مسجد در مازندران، اظهار داشت: مساجد به عنوان پایگاه معنوی و محور وحدت از جایگاه والایی برخوردار بوده و برای حفظ این اماکن مقدس ، مشارکت عمومی و همکاری بیش از پیش دستگاه های اجرایی لازم و ضروری است.

افزایش 30 هزار مشترک در توزیع برق مازندران

مدیرعامل شرکت توزیع برق مازندران گفت: از ابتدای سالجاری تاکنون 30 هزار و 498 مشترک، به تعدد مشترکان زیر پوشش این شرکت افزوده شد.

منوچهر جعفری افزود: از این تعداد، 17 هزار و 996 مشترک عادی شهری، 12هزار و 274 مشترک عادی روستایی و 228 مشترک مصارف سنگین است.



وی تعداد مشترکان تحت پوشش این شرکت را بیش از یک میلیون و 50 هزار مشترک ذکرکرد و ادامه داد: از این تعداد بیش از 629 هزار مشترک در مصارف عادی شهری، بیش از 410 هزار مشترک عادی روستائی و 10 هزار و 748 مشترک مربوط به مشترکان مصارف سنگین است.