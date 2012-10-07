حسن رادمرد، در گفتگو با خبرنگار مهر از برگزاری انتخابات هیئت رئیسه شورای اصناف کشور در ساعتی پیش خبر داد و گفت: بر این اساس، قاسم نوده فراهانی، فرهاد عزت ‌پور، جلال شکریه، صفایی، معماریان تهرانی و هاشمی به عنوان اعضای هیئت رئیسه شورای اصناف کشور انتخاب شدند.

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت همچنین از الکترونیکی شدن انتخابات اتحادیه‌های صنفی خبر داد و افزود: بیش از 8 هزار اتحادیه را ملزم کردیم که انتخابات خود را به صورت الکترونیکی برگزار کنند؛ بر این اساس تا پایان سال باید برگزاری انتخابات به صورت الکترونیکی به تمام اتحادیه‌ها تعمیم یابد.

وی تصریح کرد: در 2 سال گذشته اتحادیه‌ های صنفی تجهیزات فناوری اطلاعات خود را توسعه داده اند که این امر با راهبرد مرکز اصناف بوده است؛ بر این اساس تا پایان سال 100انتخابات هیئت مدیره در اتحادیه‌ های صنفی برگزار می ‌شود.