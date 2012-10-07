به گزارش خبرگزاری مهر؛ هفتمین جشنواره سراسری عکس رشد با معرفی برگزیدگان هر بخش و اهدای جوایز همراه با یک ورک شاپ آموزشی عکاسی برای عموم علاقه مندان به کار خود پایان می‌دهد.



اختتامیه هفتمین جشنواره سراسری عکس رشد سه شنبه 18 مهرماه در تالار ایران فرهنگستان هنر برگزار خواهد شد.



در ابتدای این مراسم ورک‌شاپ عکاسی با موضوع تزئین عکس آموزشی، به صورت آزاد و رایگان برای کلیه هنرجویان و علاقه مندان به عکاسی حرفه ای ساعت 8:30 صبح برپا می شود.



سپس مراسم اختتامیه با سخنرانی مدیران سازمان آموزش و پرورش و دبیران جشنواره از ساعت 10:30 صبح برگزار خواهد شد.

در این مراسم به برگزیدگان هر بخش از جمله نفرات برتر گرایش "زنگ هنر" که امسال و در هفتمین دوره با مشارکت و حمایت موسسه فرهنگی هنری صبا برگزار شده، معرفی وجوایز خود را در یافت خواهند کرد.



علاقه مندان می توانند جهت حضور در این کارگاه عکاسی و نیز مراسم پایانی هفتمین جشنواره رشد به خ ولیعصر، نرسیده به خ طالقانی، شماره 1552 مراجعه کنند.



نمایشگاه نقاشی" برداشت خود" در فرهنگسرای امید

فرهنگسرای امید نمایشگاه نقاشی اکسپرسیونیسم و انتزاعی با عنوان" برداشت خود"را از تاریخ13 الی 24 مهر ماه در نگارخانه آبی برگزار می‌کند.

در این نمایشگاه 20 اثر برگزیده از آثار فائزه حسین پور با سبک اکسپرسیونیسم انتزاعی و تکنیک رنگ روغن و اکریلیک به نمایش گذاشته می‌شود.

نتایج مسابقه عکاسی سفره‌های افطاری



جلسه داوری پنجمین دوره مسابقه عکاسی از سفره‌های افطاری با انتخاب 24 عکس برگزار شد.



جلسه داوری پنجمین دوره مسابقه عکاسی از سفره‌های افطاری شامگاه 15 مهرماه در محل دفتر سایت لقمه، با حضور محمد مهدی رحیمیان، محمود عبدالحسینی، ساعد نیک‌ذات، رسول اولیازاده و حسین فاطمی به عنوان داور و محمد صالح حجت‌الاسلامی به عنوان دبیر این مسابقه برگزار شد.



این در حالی بود که علی‌رغم انتشار دیرهنگام فراخوان این مسابقه پنج‌ساله که به دلیل بروز پاره‌ای مشکلات در حوزه حامی مالی بوجود آمده بود، استقبال خوبی از این مسابقات صورت گرفت. به نحوی که بیش از 640 عکس از 95 عکاس به دبیرخانه ارسال و از این میان 285 عکس به داوری گذاشته شد.



همچنین با انتشار فراخوان انگلیسی این دوره، عکس‌هایی هم از کشورهای آلمان و افغانستان برای حضور در این مسابقه ارسال شده بود.



در پایان جلسه داوری، از میان 285 عکس از 60 عکاس تعداد 24 عکس به نمایشگاه راه پیدا کرد و از این میان فاطمه قلویسی از زنجان و میثم امانی با دو عکس از تربت حیدریه به عنوان عکاسان برتر این دوره از مسابقه عکاسی از سفره‌های افطار انتخاب و آرزو رحمانی از تهران به دلیل نگاه متفاوتش، شایسته تقدیر شناخته شد.



تنها حامی مالی این دوره از مسابقات مرکز توسعه هنرهای تجسمی وابسته به معاونت هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی بود و به دو عکاس برتر آن مبلغ 12 میلیون ریال کمک هزینه عکاسی تعلق گرفت.



نمایشگاه آثار منتخب این دوره نیز در سال 1392 و مقارن با ماه مبارک رمضان برگزار خواهد شد که جزئیات آن متعاقبا اعلام خواهد شد.



اسامی سایر هنرمندانی که آثارشان به نمایشگاه پنجمین دوره مسابقات عکاسی از سفره‌های افطاری راه یافته، به شرح زیر است:



سید هادی حقگو از زنجان، الهام درفشی و محسن فلاحی از تهران هر کدام با دو عکس، فاطمه بهبودی از تهران، مهدی بلوریان از مشهد، مهدی حاجی‌وند از تهران، امیر عنایتی از تربت حیدریه، میثم دهقانی از مشهد، کاوه رستم‌خانی از آلمان، محمد زارع‌نیا از مشهد معصومه فریبرزی از اهر، احمدرضا کریمی از تهران، داود کهن ترابی از کرج، سعید گلی، حمزه محمدحسینی از دماوند و پریسا محمدی از زنجان.



مسابقات عکاسی از سفره‌های ایرانی اسلامی از سال 1387 توسط محمدصالح حجت الاسلامی طراحی و در سایت لقمه به اجرا درآمده است و هم اکنون پنجمین سال خود را سپری می‌کند.

امیرنیا از بازنگری آیین نامه اجرایی جشنواره تجسمی جوان خبر داد



نوزدهمین جشنواره بین‌المللی هنرهای تجسمی جوانان بررسی و آسیب‌شناسی شد.



جلسه آسیب‌شناسی نوزدهمین جشنواره بین‌المللی هنرهای تجسمی جوانان با حضور مسوولان و تعدادی از داوران برگزار شد و نقاط قوت و ضعف جشنواره مورد بررسی قرار گرفت.



اصغر امیرنیا ـ سرپرست مرکز هنرهای تجسمی ـ در این جلسه با تأکید بر لزوم آسیب شناسی و بررسی جشنواره‌ها گفت: آسیب شناسی جشنواره‌ها به منظور رفع کاستی‌ها و ضعف‌ها و تقویت جشنواره‌ها در دوره‌های بعدی ضرورت دارد.



امیرنیا با اشاره به اهمیت جشنواره بین‌المللی هنرهای تجسمی جوانان افزود: باید آیین‌نامه اجرایی جشنواره بین‌المللی هنرهای تجسمی جوانان برای هماهنگی بیشتر و برگزاری منظم جشنواره‌های استانی جهت معرفی برگزیدگان به جشنواره جوانان بازنگری شود.



سرپرست مرکز هنرهای تجسمی همچنین با تأکید بر ساماندهی و تقویت بخش بین‌الملل جشنواره تجسمی جوانان گفت: جشنواره تجسم بهار در تمام استان‌های کشور برگزار خواهد شد و برگزیدگان استان‌ها به جشنواره بین‌المللی هنرهای تجسمی راه می‌یابند.



امیرنیا افزود: طرح کانون نخبگان هنرهای تجسمی که آیین‌نامه آن در حال تهیه است، زمینه حمایت منظم و برنامه ریزی شده از هنرمندان جوان شاخص را فراهم می‌کند.



سرپرست مرکز هنرهای تجسمی ادامه داد: برای بررسی وضعیت جشنواره بین‌المللی هنرهای تجسمی جوانان نشست برگزیدگان 19 دوره جشنواره برگزار خواهد شد تا نظرات آنان شنیده شود و وضعیت و جایگاه امروز آنان بررسی شود.



غلامرضا منتظری - مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان گلستان و دبیر نوزدهمین جشنواره بین المللی هنرهای تجسمی جوانان نیز در این نشست گفت: تنظیم شیوه‌نامه‌ای جامع برای جشنواره تجسمی جوانان ضرورت دارد و همچنین برای جشنواره استانی تجسمی که مقدمه ورود به جشنواره بین‌المللی هنرهای تجسمی است که باید جدول زمانی منظم تهیه شود.



سعید فلاح‌فر - دبیر هنری نوزدهمین جشنواره بین‌المللی هنرهای تجسمی جوانان - نیز در این جلسه بیان کرد: جشنواره نسبت به پانزدهمین دوره به لحاظ کیفی ارتقاء پیدا کرده است. همچنین امسال در نوزدهمین جشنواره تصویرسازی برای اولین بار به جشنواره آمد.



در این جلسه عبدالرحیم سیاهکارزاده(رییس موسسه توسعه هنرهای تجسمی معاصر)، رضوان صادق زاده، علی تن، عبدالله محرمی، بابک صدیقی، منوچهر موغاری، شاهرخ اکبری دیلمقانی، حسین نورزی ( از داوران جشنواره ) ، ابولحسن امامی ، حسین ضمیری ، مرتضی دلیری و سعید هاشمی حضور داشتند.