به گزارش خبرنگار مهر، اپرای عروسکی حافظ که اشاراتی به زندگی حافظ و جریان های تاریخی زمان این شاعر بزرگ دارد کاری از بهروزغریب پوراست که از 16 تا 23 مهر ماه با استفاده از 30بازیگر و 70 شخصیت عروسکی در تالار حافظ برروی صحنه می رود.

مدیرکل فرهنگ وارشاد اسلامی فارس ظهر یک شنبه در نشست خبری به مناسبت برگزاری اپرای عروسکی حافظ در شهر شیراز گفت: استان فارس در تمامی زمینه ها از جمله استان های برتر در کشور است به گونه ای که در زمینه فرهنگی و ادبی شاعران بزرگی را به جهانیان معرفی کرده که حافظ یکی از آنها است.

احمد همتی بوشهری تصریح کرد: فرهنگ هر جامعه هویت آن است که به طور قطع ایران اسلامی با وجود فرهنگ غنی خود می تواند در تمامی عرصه ها موفق باشد از اینرو لازم است داشته های فرهنگی خود مانند حافظ را به شکل مناسب به جهانیان نشان دهیم.

وی ادامه داد: ایران اسلامی با توجه به تمدن غنی خود همواره مورد توجه علاقه مندان به هنر بوده از این رو با اجرای جهانی برنامه های مانند اپرای عروسکی حافظ می توان تمدن اصیل ایرانی را به همگان منتقل کرد.

مدیرکل فرهنگ وارشاد اسلامی تاکید کرد: هنربه ویژه نمایش می تواند انواع مختلف هنجارهای اجتماعی را به جامعه منتقل کند از این رو اداره ارشاد فارس از اپرای عروسکی حافظ حمایت کرد تا با اجرای آن در شیراز فرهنگ و هنر به گونه ای مناسب به جامعه منتقل شود.

همچنین اظهار امیدواری کرد که با همکاری رسانه ها و پوشش خبری مناسب این برنامه شهروندان شیرازی استقبال مناسبی از اپرای عروسکی حافظ انجام دهند تا در آینده نیز گروه استاد غریب پور در شهر علم وادب حضور یابند.