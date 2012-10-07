38مدرسه قرآنی بصورت متمرکز در کرج افتتاح شد

به گزارش خبرنگار مهر، ظهر یکشنبه در مراسمی با حضور معاونان اداره کل آموزش و پرورش استان البرز38 مدرسه قرآنی با 123 کلاس قرانی فعالیت های خود را بصورت متمرکز و رسمی آغاز کردند.

در حاشیه این مراسم مدیریت آموزش و پرورش ناحیه یک کرج در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: 4 روحانی مقیم در این مدارس بصورت تمام وقت حضور دارند و پاسخگوی سوالات دینی و شرعی دانش آموزان خواهند بود.

علی حجر گشت با اشاره به تلاش مجدانه آموزش و پرورش برای تحقق برنامه های قرآنی در مدارس ادامه داد: از 46 روحانی به منظور برپایی نماز جماعت در این مدارس دعوت به عمل آمده است.

حجرگشت افزود: فلسفه ایجاد مدارس قرآنی بهره گیری از ظرفیت عظیم قرآن و کاربردی کردن معارف قرآن در مدارس برای دانش آموزان است.

وی با بیان اینکه آموزش روانخوانی، روخوانی و تجوید برای ساعات آموزشی این مدارس تدارک دیده شده، گفت: تاکنون 1700 دانش آموز در سه مقطع ابتدایی، راهنمایی و دبیرستان در مدارس قرآنی ثبت نام کرده اند.

حجر گشت در خصوص کیفیت و برنامه های تدارک دیده شده برای این مدارس بیان داشت: فعالیت مدارس قرآنی برای سه روز در هفته و خارج از ساعات آموزشی برنامه ریزی شده است.

مدیریت آموزش و پرورش ناحیه یک کرج اظهار داشت: اگر بتوانیم قرآن و معارف عظیم آن را آنگونه که هست با زبان دانش آموزی بیان کنیم بطور قطع در راه تربیت موفق خواهیم بود.

در این مراسم که به میزبانی آموزشگاه تزکیه انجام شد معاونین پرورشی و فرهنگی اداره کل آموزش و پرورش، معاونت پرورشی و تربیت بدنی مدیریت آموزش و پرورش و جمعی از کارشناسان حوزه آموزش حضور داشتند.