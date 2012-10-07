امام جمعه و فرماندار روانسراز مردم برای شرکت در راهپیمایی علیه فیلم موهن دعوت کردند

به گزارش خبرگزاری مهر، ملا‌عبدالله غفوری، امام جمعه روانسر و جلال صفری، فرماندار روانسر در پیامی مشترک ضمن محکوم کردن اقدام اخیر صهیونیست جهانی در توهین به مقدسات اسلامی‌، از مردم شهرستان روانسر برای شرکت در راهپیمایی روز دوشنبه 17 مهر ماه دعوت کردند.

در متن این پیام آمده است، مردم شریف‌، مومن و انقلابی شهرستان روانسر جهان اسلام این روزها آکنده از خشم و نفرت و انزجار نسبت به اقدام جنون‌آمیز و نفرت برانگیز اهانت به ساحت قدسی رحمه‌للعالمین و اشرف مخلوقات عالم، نبی‌مکرم اسلام حضرت ختمی مرتبت محمد مصطفی (ص) از سوی صهیونیسم بین‌الملل و آمریکای جنایتکار است که میلیون‌ها آزاده جهان را از داغ این جسارت بزرگ و جنایت بی‌شرمانه به دین مبین اسلام و ارزش‌های الهی و شرافت و کرامت انسانی، به خشم آورده است.

این پیام می افزاید: امواج خروشان و طوفان احساسات پاک و اراده‌های راسخ برخاسته از قدرت ایمان مسلمانان حق‌طلب در سراسر گیتی به این اقدام موهن نشان داد که معارف و ارزش‌های الهی ادیان ابراهیمی در قلب،جان و روح مردم موحّد و آزاده جهان از پایگاهی عمیق و جایگاهی ریشه‌دار برخوردار است.

به اطلاع می‌رساند: راهپیمایی اعتراضی مردم شهرستان روانسر در محکومیت اقدام اهانت‌آمیز صهیونیست‌ها در ساخت فیلم موهن ضد اسلامی روز دوشنبه 17 مهرماه جاری از ساعت 10صبح از مقابل بانک ملت به‌طرف میدان شهدا برگزار می‌شود و این راهپیمایی اعتراضی مردم مسلمان و آزاده شهرستان روانسر لبیکی دیگر به آخرین فرستاده خدا و دفاع از حریم رسول‌الله و اهل بیت مکرم و نیز اصحاب گران‌قدر آن حضرت است.

در پایان این پیام آمده است، انتظار می‌رود مردم شهرستان روانسر با شرکت در راهپیمایی روز دوشنبه 17مهر ماه‌، وفاداری و عشق و محبت خود را در دفاع از ساحت نبی‌اکرم (ص) و محکوم کردن توطئه دشمنان اسلام با شعارهای لبیک یا رسول‌الله و مرگ بر آمریکا و اسرائیل به نمایش بگذارند.

