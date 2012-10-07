ایجاد اپرای دائمی حافظ در جوار آرمگاه خواجه راز

به گزارش خبرنگار مهر، محسن خباز ظهر یکشنبه در نشست خبری به مناسبت برگزاری اپرای عروسکی حافظ در شهر شیراز اظهار داشت: با توجه به ظرفیت های که در فارس وجود دارد اپرای عروسکی حافظ کامل ترین بسته فرهنگی است برای شناخت حافظ توسط گردشگران خارجی وسایرافرادی که قصد شناخت این شاعر را دارند.

وی در ادامه از استانداری،میراث فرهنگی ،ارشاد فارس درخواست کرد شرایط لازم برای ایجاد فضای مناسب درجوار آرامگاه خواجه راز برای برپایی اپرای دائمی حافظ را فراهم کنند تا بدین وسیله شرایط لازم برای ماندگاری این آثاردر شیراز بوجود آید.

مدیرعامل انجمن موسیقی استان فارس تصریح کرد: استاد غریب پور اعلام کرد در صورت ایجاد شرایط لازم برای برپای دائمی اپرای عروسکی حافظ در شیراز نیروهای لازم برای این کار را در همین شهرآموزش می دهند.

عدم حمایت از اپرای عروسکی حافظ در زمان ساخت

خبازیادآور شد:اپرای عروسکی حافظ اگرچه مدت زمان طولانی در ذهن استاد غریب پور وجود داشته اما با اجرا شدن اپرا مولوی این طرح گسترش یافت.

وی ادامه داد: در زمان مطرح شدن طرح مسئولان استان فارس قول های مساعدی برای حمایت از کار دادند که متاسفانه در زمان اجرا و تولید اثر هیچگونه حمایت از اپرای عروسکی حافظ انجام نشد و اگر پیگیری های استاد غریب پور نبود این اپرا هیچگاه عملیاتی نمی شد.

مدیرعامل انجمن موسیقی استان فارس اضافه کرد: فعالیت های اولیه اپرای عروسکی حافظ با تلاش استاد غریب پور پیش از دریافت بودجه آغاز شده که این موضوع نشان از علاقه مندی برای اجرا این کار دارد.

اپرای عروسکی حافظ تغییردهنده دیدگاه ملتها

خباز همچنین بیان کرد: اپرای عروسکی حافظ می تواند دیدگاه ملیت های مختلف نسبت به ایران را تغیر دهد وبه لحاظ فرهنگی بسیار تاثیر گذار است از این رو امیدوارم با حمایت مسئولان و همکاری رسانه ها زمینه لازم برای انجام موفقیت آمیزاین سرمایه گذاری فرهنگی ایجاد شود.