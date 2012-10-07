پنج اثر برگزیده علمی به زودی منتشر می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام دکتر سیدعبدالرحیم حسینی زنجانی، مدیرگروه احیاء آثار پژوهشکده باقرالعلوم(ع) با اعلام این خبر گفت: کار تصحیح بر روی کتاب های «درر الآلی العمادیه فی الاحادیث الفقهیه» از ابن ابی جمهور الاحسائی، حق المبین در رد بهائیت از شیخ احمد شاهرودی، شرح زیارت عاشورا از مفید بن محمد نبی شیرازی، التذکره سیدعلی خان مدنی شیرازی و شرح صحیفه سجادیه ملارضا علی طالقانی با حواشی روغنی قزوینی تمام شده و به زودی منتشر می شود.



وی افزود: کتاب "حدیقه سلطانیه در حقایق ایمانیه" از "سید العلماء هندی"، که از میراث مکتوب هند به شمار می رود، در اعتقادات و به زبان فارسی در دو جلد، به صورت چاپ سنگی بوده و به پیشنهاد شیخ علی فاضلی و با تصحیح وی در مرحله تهیه نسخه و تایپ اولیه قرار دارد. همچنین کتاب شرح صحیفه سجادیه "نور الانوار صغیر" اثر مرحوم "سیدنعمت الله جزائری" که شرح کبیر ایشان در مجموعه شروح صحیفه به چاپ رسیده است، توسط حجت الاسلام حسین تقی زاده در حال تصحیح است.



وی با اشاره به کتابهای دیگر در دست تصحیح گروه گفت: از کتابهای دیگر در حال تصحیح کتاب "حق الیقین" اثر "سید عبد الله شبر" است که به زبان عربی، در دو جلد در اعتقادات بر مبنای آیات و روایات نگاشته شده است. این کتاب چون پس از چاپ اولیه محقق و مصحح نداشت، در دستور کار قرار گرفت و در مرحله استخراجات و تایپ اولیه قرار دارد. کتاب دیگر در حال تصحیح "مفتاح النجاح در شرح دعای صباح" از "سیدمحمدهادی بن احمد موسوی استرآبادی" است که در مراحل نهائی تصحیح قرار دارد.



حجت الاسلام حسینی در ادامه افزود: از دیگر آثار در حال احیای گروه کتاب "انوار سلیمانیه" در اعتقادات و مناظرات ائمه به زبان فارسی است که بخشی از آن تصحیح و آماده شده است.

وی در پایان یاد آور شد: گروه احیاء آثار همچنین کتاب "جوامع الکلم فی دعائم الاسلام" از "میرزامحمد جزایری" که یکی از جوامع حدیثی متأخر است و قبل از بحارالانوار نوشته شده و تاکنون به چاپ نرسیده است را در دست تصحیح دارد. این اثر که بالغ بر بیست جلد بر آورد شده است به تصحیح حجت الاسلام والمسلمین سیدحسن موسوی بروجردی در مرحله استخراجات و تقویم نص قرار دارد.