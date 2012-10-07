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۱۶ مهر ۱۳۹۱، ۱۵:۲۲

مرادی خبر داد:

مسافربرهای شخصی بندرعباس نیمه دوم آبان ماه ساماندهی می شوند

مسافربرهای شخصی بندرعباس نیمه دوم آبان ماه ساماندهی می شوند

بندرعباس - خبرگزاری مهر: فرماندار بندرعباس از آغاز اجرای طرح ساماندهی مسافربرهای شخصی شهر بندرعباس در نیمه دوم آبان ماه امسال خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، احمد مرادی ظهر یکشنبه در جلسه شورای ترافیک شهرستان بندرعباس، اظهار داشت: روان سازی سیستم حمل و نقل و تسهیل رفت و آمد در سطح شهر و تجهیز ناوگان تاکسیرانی از برنامه هایی است که باید به جد دنبال شود تا مردم برای تردد در سطح شهر هیچ مشکل و نگرانی نداشته باشند.

وی ادامه داد: استفاده از تاکسی در تمام کشور برای مردم پذیرفته شده و فرهنگ آن نهادینه شده و همه از تاکسی برای تردد استفاده می کنند.

فرماندار بندرعباس با اشاره به مشکلات مردم در خصوص حمل و نقل، عنوان کرد: با برنامه ریزی صحیح و استفاده از مشارکت و توان تمام دستگاههای ذیربط و مدیریتی قاطع و خوشفکر می توان مشکلات موجود در خصوص حمل و نقل را رفع کرد تا دیگر شاهد بلاتکلیفی و انتظار مردم در سطح خیابانها برای استفاده از تاکسی نباشیم.

وی با اشاره به وضعیت مسافربرهای شخصی تصریح کرد: ساماندهی و  استفاده از ظرفیت های مسافربرهای شخصی در کنار ناوگان تاکسیرانی می تواند نتیجه مطلوبی به همراه داشته باشد که این هم مستلزم ساماندهی مناسب و کد دار شدن مسافربرهای شخصی است.

وی در پایان از آغاز اجرای طرح ساماندهی مسافربرهای شخصی شهر بندرعباس در نیمه دوم آبان ماه امسال خبر داد.

کد مطلب 1714228

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