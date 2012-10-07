مسافربرهای شخصی بندرعباس نیمه دوم آبان ماه ساماندهی می شوند

به گزارش خبرنگار مهر، احمد مرادی ظهر یکشنبه در جلسه شورای ترافیک شهرستان بندرعباس، اظهار داشت: روان سازی سیستم حمل و نقل و تسهیل رفت و آمد در سطح شهر و تجهیز ناوگان تاکسیرانی از برنامه هایی است که باید به جد دنبال شود تا مردم برای تردد در سطح شهر هیچ مشکل و نگرانی نداشته باشند.

وی ادامه داد: استفاده از تاکسی در تمام کشور برای مردم پذیرفته شده و فرهنگ آن نهادینه شده و همه از تاکسی برای تردد استفاده می کنند.

فرماندار بندرعباس با اشاره به مشکلات مردم در خصوص حمل و نقل، عنوان کرد: با برنامه ریزی صحیح و استفاده از مشارکت و توان تمام دستگاههای ذیربط و مدیریتی قاطع و خوشفکر می توان مشکلات موجود در خصوص حمل و نقل را رفع کرد تا دیگر شاهد بلاتکلیفی و انتظار مردم در سطح خیابانها برای استفاده از تاکسی نباشیم.

وی با اشاره به وضعیت مسافربرهای شخصی تصریح کرد: ساماندهی و استفاده از ظرفیت های مسافربرهای شخصی در کنار ناوگان تاکسیرانی می تواند نتیجه مطلوبی به همراه داشته باشد که این هم مستلزم ساماندهی مناسب و کد دار شدن مسافربرهای شخصی است.

وی در پایان از آغاز اجرای طرح ساماندهی مسافربرهای شخصی شهر بندرعباس در نیمه دوم آبان ماه امسال خبر داد.